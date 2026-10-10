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Tramp: Donijeću odluku o prenosu pogubljenja Nidala Hasana

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10.10.2026 20:16

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Трамп: Донијећу одлуку о преносу погубљења Нидала Хасана
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će donijeti konačnu odluku o tome da li će pogubljenje Nidala Hasana, planirano za decembar, biti prenošeno uživo, nakon široko rasprostranjenih kritika predloženog prenosa.

Tramp je priznao argumente obje strane, sugerišući da bi prenos pogubljenja mogao da odvrati slične zločine.

Opisao je Hasana kao okrutnog ubicu, dodajući da zna preferencije vojske, ali da će donijeti konačnu odluku.

Njegovi komentari su uslijedili dan nakon što je potpredsjednik Džejms Dejvid Vens izrazio nesigurnost oko toga da li pogubljenje treba da se prenosi uživo.

Slučaj je izazvao međunarodne kritike, kao i kritiku od pape.

U napadu u bazi Fort Hud u Teksasu 2009. godine Hasan je ubio 13 osoba, od kojih su 12 bili vojnici, a 30 je ranio. Njega je ranio policajac koji je odgovorio na poziv.

Njegovo pogubljenje biće prvo koje je izvršio streljački vod američke vojske od 1945. godine, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

pogubljenje

Nidal Malik Hasan

Sjedinjene Američke Države

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