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Dmitrijev: Njemačku ekonomiju mogla bi da spasi saradnja sa Moskvom

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10.10.2026 18:58

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Energetska saradnja Njemačke sa Rusijom mogla bi da spase njemačku industriju i ekonomiju, ocijenio je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Dmitrijev je komentarisio na "Iksu" objavu kopredsjednika opozicione stranke Alternativa za Njemačku /AfD/ Alis Vajdel, koja je uporedila zaključivanje sporazuma između SAD i Rusije o dizel-gorivu sa politikom njemačkog kancelara Fridriha Merca.

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je juče telefonom sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

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Nakon razgovora američki predsjednik je rekao da je tokom dijaloga postignut sporazum o isporuci dizel-goriva iz Rusije.

Tramp je izjavio da su SAD veoma srećne što dobijaju rusko dizel-gorivo, koje im je potrebno.

(Srna)

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