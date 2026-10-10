Poljska: Još jedan napad nožem, povrijeđene tri osobe

Tri osobe su povrijeđene u napadu nožem na fakultetu za više obrazovanje u Varšavi, saopštila je policija, što je najnoviji u nizu incidenata koji su podstakli zabrinutost u Poljskoj zbog nasilja među mladima.

"Danas u 12.30 časova primili smo prijavu o incidentu koji uključuje upotrebu opasnog oružja", rekao je portparol policije Jakub Filipijak za Rojters.

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On je dodao da je jedna osoba povrijeđena i prevezena u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život.

"Još dva prolaznika su takođe zadobila povrede, ali im nije bila potrebna hospitalizacija", rekao je Filipijak, dodajući da je napadač 21-godišnji student fakulteta.

Novinska agencija PAP javila je da su žrtve dvije sedamnaestogodišnje djevojke i jedna dvadesetčetvorogodišnja žena koje su došle da predaju dokumenta za upis. Preliminarni policijski nalazi ukazuju na to da se napadač i žrtve nisu poznavale.

Policija je danas saopštila da je od juče pregledala oko 50.000 objekata i privela 76 ljudi. Vlasti su ranije saopštile da su većina privedenih tinejdžeri koji su upućivali prijetnje na internetu.

U četvrtak, 8. oktobra, petnaestogodišnji bivši učenik sa kamerom na kacigi ubio je domara i ranio dva nastavnika u osnovnoj školi u Leščidol-Novinima, sjeveroistočno od Varšave, prenosi Srna.

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Dan ranije, jedan devetnaestogodišnjak ranio je 10 ljudi, uključujući i sebe, u školi u Ostrolenki, sjeverno od prestonice.

Hiljade policajaca juče su posjetile škole širom zemlje kako bi pokušale da smire učenike nakon što su napadi nožem tinejdžera izazvala glasine o mogućim daljim napadima.