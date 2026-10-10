Granična policija BiH pronašla 41 stablo indijske konoplje: Uhapšene dvije osobe

Pripadnici Granične policije BiH otkrili su dva lokaliteta na području Brčkog na kojima je bila zasađena ukupno 41 stabljika indijske konoplje, a dva lica su uhapšena.

Iz Granične policije BiH saopšteno je da su lokaliteti otkriveni juče tokom nadzora na području Brčkog, uz pomoć službenog drona.

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Jedan lokalitet uočen je u sektoru A2, u blizini granice i rijeke Save, nakon čega je o događaju obaviješten tužilac Tužilaštva BiH, koji je naložio dalje osmatranje i nadzor lokaliteta.

Uviđajem je utvrđeno da se na jednom lokalitetu nalazilo 25 stabljika, a na drugom 16 stabljika biljaka koje izgledom podsjećaju na indijsku konoplju - kanabis.

Stabljike će biti izuzete i dokumentovane u okviru uviđajnih radnji, dok su dva lica uhapšena, prenosi Srna.

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Iz Granične policije BiH istakli su da nastavljaju aktivnosti na zaštiti granice i sprečavanju prekograničnog i drugih oblika kriminaliteta, u saradnji sa nadležnim policijskim i pravosudnim institucijama.