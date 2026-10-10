Objavljen snimak hapšenja u akciji "Gambit"

Autor:ATV redakcija
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U međunarodnoj operativnoj akciji "Gambit" uhapšen je 58-godišnji državljanin BiH, nakon što je u kabini kamiona kojim je upravljao pronađeno 12 kilograma kokaina.
Prema navodima bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova, droga je pronađena u torbi u kabini teretnog vozila prilikom pokušaja prelaska graničnog prelaza Kapitan Andreevo iz Bugarske u Tursku.
Akciju su 7. oktobra sproveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u saradnji sa bugarskom policijom, pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH.
Iz SIPA je saopšteno da su aktivnosti rezultat višemjesečnog rada policijskih službenika usmjerenog protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe sa područja BiH.
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Uhapšen državljanin BiH: Velika akcija SIPA-e i bugarske policije
Osumnjičeni su učestvovali u planiranju, organizovanju i vršenju neovlaštenog prometa opojnih droga u više zemalja Evropske unije i Turskoj.
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