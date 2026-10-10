Saobraćajka kod Bijeljine: Sletio golf, povrijeđen vozač

Foto: ATV

Na magistralnom putu Bijeljina-Rača u mjestu Dvorovi s kolovoza je sletio golf kojim je upravljalo S.I. sa područja grada Bijeljina, navode iz Policijske uprave Bijeljina.

Tokom saobraćajne nezgode ovo lice je zadobilo tjelesne povrede, prenosi Srna. Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina. Nezgoda se dogodila u 4.05 časova. Region Voz iskliznuo sa šina kod Rijeke, vagoni završili u provaliji

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.