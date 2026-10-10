Logo

Saobraćajka kod Bijeljine: Sletio golf, povrijeđen vozač

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.10.2026 11:24

Komentari:

0
ротација ротације трептачи полиција возило
Foto: ATV

Na magistralnom putu Bijeljina-Rača u mjestu Dvorovi s kolovoza je sletio golf kojim je upravljalo S.I. sa područja grada Bijeljina, navode iz Policijske uprave Bijeljina.

Tokom saobraćajne nezgode ovo lice je zadobilo tjelesne povrede, prenosi Srna.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.

Nezgoda se dogodila u 4.05 časova.

Воз искочио из шина код Ријеке

Region

Voz iskliznuo sa šina kod Rijeke, vagoni završili u provaliji

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

PU Bijeljina

vozač

povrijeđen vozač

Golf

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фолксваген Голф

Hronika

Vozio neregistrovan golf pod dejstvom droge i sa dugom od 1.640 KM

4 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Uhapšen državljanin BiH: Velika akcija SIPA-e i bugarske policije

5 h

0
Несрећа у Бочцу

Hronika

U Nesreći u Bočcu povrijeđena žena iz Trebinja: Novi detalji udesa

16 h

0
Несрећа у Бочцу

Hronika

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

Zadavio pastorku (19), pa bježao u njenim patikama iz studentskog doma

13

58

"Kad Igor pobijedi Draška, pečem jagnje u centru": Srpčanin uputio zahtjev Gradu Banjaluka

13

57

Motociklista zadobio teške povrede u sudaru sa automobilom

13

42

Njemačka zadržava sankcije Rusiji

13

27

Medicinska sestra greškom isključila respirator djevojčici koja je ubrzo preminula

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima