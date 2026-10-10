Saobraćajka kod Bijeljine: Sletio golf, povrijeđen vozač

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Bijeljina-Rača u mjestu Dvorovi s kolovoza je sletio golf kojim je upravljalo S.I. sa područja grada Bijeljina, navode iz Policijske uprave Bijeljina.
Tokom saobraćajne nezgode ovo lice je zadobilo tjelesne povrede, prenosi Srna.
Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.
Nezgoda se dogodila u 4.05 časova.
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