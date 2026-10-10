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Vozio neregistrovan golf pod dejstvom droge i sa dugom od 1.640 KM

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10.10.2026 09:36

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Фолксваген Голф
Foto: Pexel/ Lylian Botte

Policija u Jezeru juče je privremeno oduzela automobil "Golf" od J.C. iz Posušja nakon što je kontrolom utvrđeno da je isto pozitivno na prisustvo opojnih droga u organizmu, te da vozilo nije registrovano.

"Izvršenim provjerama utvrđeno je da je navedeno lice višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te da isti ima dug u Registru novčanih kazni u iznosu od 1.647,80 KM", saopšteno je iz PU Mrkoinjić Grad.

хапшење, лисице

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Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će lice J.C. ponoviti prekršaja, a protiv istog nadležnom sudu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka

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Tagovi :

Droga

Golf

dugovanja

PU Mrkonjić Grad

oduzeto vozilo

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