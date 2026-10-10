Vozio neregistrovan golf pod dejstvom droge i sa dugom od 1.640 KM

Autor:ATV redakcija
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Policija u Jezeru juče je privremeno oduzela automobil "Golf" od J.C. iz Posušja nakon što je kontrolom utvrđeno da je isto pozitivno na prisustvo opojnih droga u organizmu, te da vozilo nije registrovano.
"Izvršenim provjerama utvrđeno je da je navedeno lice višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, te da isti ima dug u Registru novčanih kazni u iznosu od 1.647,80 KM", saopšteno je iz PU Mrkoinjić Grad.
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Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će lice J.C. ponoviti prekršaja, a protiv istog nadležnom sudu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
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