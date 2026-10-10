Studenti sa KiM podržali kolege u Srpskoj

Studenti Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, u ime svih studentskih organizacija i okupljenih oko Studentskog parlamenta, uputili su punu, snažnu i nedvosmislenu podršku studentima Republike Srpske, Uniji studenata Republike Srpske i Studentskom parlamentu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U saopštenju se, kako se navodi, u duhu zajedništva i bratske ljubavi ističe da je briga studenata iz Republike Srpske ujedno i briga njihovih vršnjaka sa Kosova i Metohije.

"Braćo i sestre, sa Kosova i Metohije šaljemo vam bratsku ljubav i poruku čvrstog zajedništva: vaša briga je i naša briga, vaše dostojanstvo čuvamo kao svoje, a vašu privrženost srpskom narodu dijelimo svim srcem. Studenti Univerziteta u Prištini snažno podržavaju zaključke usmjerene ka očuvanju Republike Srpske, srpskog identiteta, pravoslavne vjere, Kosova i Metohije, te tradicionalnih porodičnih vrijednosti i zajedništva Srpske i Srbije", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pružaju i punu podršku pravu na suprotstavljanje omalovažavanju naroda i nametanju kolektivne krivice, naglašavajući opredijeljenost za očuvanje narodnog dostojanstva i slobode.

Podsjećajući na zajedničku istorijsku golgotu i teške uslove kroz koje su prolazile generacije u Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji, studenti naglašavaju da iz ličnog iskustva života u neizvjesnosti najbolje razumiju značaj slobodnog doma, školovanja i očuvanja identiteta.

"Iz tog iskustva izvire naša podrška vama. Ona je bratska, iskrena i postojana. Od Kosovske Mitrovice do Istočnog Sarajeva i Banjaluke povezuju nas ljubav prema svom narodu i odgovornost prema generacijama koje dolaze. Drina je za nas živa spona naših porodica, prijateljstava, kulture i zajedničkog pamćenja", poručuju studenti.

U saopštenju se ističe da patriotizam za njih znači vjernost otadžbini, poštenje i spremnost da se pomogne svom narodu, dok je porodica temelj na kojem se grade te vrijednosti.

Svoje jedinstvo, kako navode, potvrđivaće konkretnim djelima – studentskom saradnjom, zajedničkim naučnim i kulturnim poduhvatima, humanitarnom pomoći i bratskom solidarnošću.

"Uz vas smo danas i u svakom budućem iskušenju. Zajedno čuvamo svoje porodice, svoja ognjišta i pravo budućih generacija da žive mirno, slobodno i dostojanstveno", zaključuje se u proglasu, uz poruku - živjela Republika Srpska, živjela Srbija!

Podsjećamo, na studentskim domovima u Istočnom Sarajevu, Banjaluci i Palama istaknuti su prije nekoliko večeri transparenti sa porukama da Republika Srpska nije genocidna i da srpski generali nisu ratni zločinci, a na taj način studenti Republike Srpske odgovorili su na poruke koje su se u proteklih mjesec dana mogle čuti sa studentskih okupljanja u Srbiji.