Okidač navijačke pjesme: Mladića udarali sjekirom, podignuta akcija "Vihor"

Devetnaestogodišnji mladić D. J. teže je povrijeđen u dramatičnom incidentu koji se dogodio na Zvezdari, nakon čega je sa teškim tjelesnim povredama i opasnim posjekotinama po tijelu hitno prevezen u Urgentni centar.

Do napada je došlo sinoć oko 23.00 časa, dok se mladić nalazio na ulici u društvu prijatelja. Prema nezvaničnim saznanjima, oni su prolazili krajem i pjevali navijačke pjesme kada ih je iznenada presrela grupa za sada nepoznatih osoba, saznaje Telegraf.

Nakon kraće verbalne rasprave, napadači su fizički nasrnuli na njih, a sukob je ubrzo eskalirao u brutalno nasilje. Kako tvrdi povrijeđeni mladić, jedan od napadača je tokom tuče potegao sječivo nalik na sjekiru i zadao mu više opasnih posjekotina po tijelu.

Odmah po prijavi ovog brutalnog događaja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su akciju "Vihor". Jake policijske snage blokirale su taj dio Zvezdare i trenutno intenzivno pretražuju teren u potrazi za osumnjičenima.

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Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih detalja napada, kao i na identifikaciji i hapšenju počinilaca.