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Dmitrijev: Saradnja Rusije i SAD donijeće korist svjetskim tržištima

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10.10.2026 09:15

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Дмитријев: Сарадња Русије и САД донијеће корист свјетским тржиштима
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Energetska i ekonomska saradnja Rusije i SAD biće nastavljena i donijeće korist svjetskim tržištima i međunarodnoj zajednici, izjavio je danas direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svjetsko tržište.

"Predsjednik Putin i predsjednik Tramp upravo su obavili uspješan telefonski razgovor. Energetska i ekonomska saradnja Rusije i SAD biće nastavljena i donijeće korist globalnim tržištima i cijelom svijetu - napisao je na društvenoj mreži Iks Dmitrijev koji je i specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom" prenosi Sputnjik.

Tramp je prethodno saopštio da je s Putinom postigao dogovor o isporuci dizel-goriva, i ocijenio da će to dovesti do brzog i značajnog pada cijena tog energenta.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

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Prema njegovim riječima, Rusija bi, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, u kratkom roku trebalo da isporuči dodatna tri miliona tona dizel-goriva.

"Između naše potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom i ove velike najave o ruskim energentima, cijene dizela za Amerikance, ali i za cijeli svijet, brzo će i rekordno pasti", poručio je Tramp.

On je istakao da mu je jedan od glavnih prioriteta snižavanje cijena za američke građane, posebno poljoprivrednike, stočare i kamiondžije.

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Tagovi :

Donald Tramp

Vladimir Putin

Rusija

Amerika

Kiril Dmitrijev

Saradnja

tržište

gorivo

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