Dva dječaka udario voz: Nije im bilo spasa

Dvojica tinejdžera, starih 15 i 16 godina, poginula su u četvrtak uveče kada je voz udario u motocikl koji su vozili, u blizini željezničke stanice Vrablja, u opštini Tušnad, u rumunskom okrugu Hargita.

Ekipe Hitne pomoći koje su stigle na mjesto nesreće nisu uspjele da im spasu živote.

Kako je saopštila Inspekcija za vanredne situacije okruga Hargita, do nesreće je došlo u mjestu Vrablja, u blizini istoimene željezničke stanice.

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"Željeznička nesreća - voz je udario u motocikl u mjestu Vrablja, u opštini Tušnad, u zoni željezničke stanice Vrablja. Dvije osobe su povrijeđene“, navedeno je u prvobitnom saopštenju, da bi potom bilo potvrđeno da su oba mladića, stara 15 i 16 godina, preminula.

Na mjesto nesreće upućene su dvije vatrogasne ekipe iz jedinice u Mjerkurea Čuku, sa specijalnim vozilom za početne intervencije i vozilom hitne pomoći SMURD, kao i dvije ekipe okružne službe hitne pomoći i ekipa dobrovoljne službe za vanredne situacije iz Baje Tušnada.

(Telegraf.rs)