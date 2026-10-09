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Veliki požar u reciklažnom centru: Stanovništvu upućen poziv da ostanu u kućama

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09.10.2026 21:00

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Veliki požar izbio je večeras u reciklažnom centru Metis u pulskom naselju Šijana, zbog čega se u tom dijelu grada širi izrazito neugodan miris.

Stanovništvu tog dijela grada i okolnih kvartova upućen je poziv da ostanu u kućama i zatvore prozore. Uzrok požara još nije poznat, kao ni vrsta materijala zahvaćenog vatrom, prenose hrvatski mediji.

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Požar je prijavljen oko 18.40 časova, a na terenu je 20 vatrogasaca sa devet vozila. Obustavljen je i saobraćaj u obližnjoj ulici kako bi se vatrogascima omogućio prilaz.

Građani su ispričali da su se čule i eksplozije.

U reciklažnom centru Metis od 2019. do 2024. godine zabilježena su najmanje četiri požara.

(Srna)

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Split

požar

Hrvatska

Vatrogasci

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