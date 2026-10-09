"Srbi za Srbe": Renovirana kuća osmočlane porodice Miletić

Osmočlana porodica Miletić iz Gacka konačno ima normalne uslove za život a sve zahvaljujući Humanitarnoj organizaciji Srbi za Srbe. Topli dom preplavili su graja i osmjesi mališana.

"Uslovi su ranije bili teži sada su super. Šta je bio problem ranije? Mali prostor i star namještaj", rekla je Milica Miletić.

Više od 85.000 maraka koštali su radovi adaptacije, proširenje i namještaj. Otac Borivoje priča da je kuća bila u lošem stanju i da je ova akcija mnogo značila . Riječi zahvalnosti samo pljušte.

"Kada je ovo krenulo da se radi i kada su oni došli to je bilo za ne povjerovati. Prvo kao ljudi su dobi a onda i kao majstori, koliko je ljudi ovdje prolazilo i dolazilo, ovo je za ne povjeravati i završeno je sve", istakao je Borivoje Miletić.

Volonteri organizacije Srbi za Srbe su uvijek tu kada treba. Posebno su srećni kada čitavu porodicu učine srećnom.

"Iza nas je kuća koju smo adaptirali. Čitav sprat smo kompletno renovirali , opremili. Bili su tu i radovi na fasadi i krovu. Vrijednost projekta iznosi malo više od 85.000 maraka. Riječ je o osmočlanoj porodici,, drago nam je da smo taj kontinuitet nastavili", kazao je volonter Humanitarne organizacije Srbi za Srbe Miloš Adžić.

Za porodicu Miletić u ovoj Organizaciji su čuli nažalost lošim povodom. Prije godinu i po tragično je stradala šesnaestogodišnja Gordana Miletić koja je takođe sa svojom porodicom živjela na donjem spratu ove kuće, tu su i dalje njena braća i sestre.