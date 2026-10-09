Logo

395 hiljada maraka za zapošljavanje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 17:23

Komentari:

0
новац паре конвертибилне марке еври
Foto: ATV

Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i poslodavci iz prijedorske regije potpisali su danas ugovore o dodjeli 395.535 KM za zapošljavanje, stručno usavršavanje i podršku samozapošljavanju lica.

Ova podrška realizuje se u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja predviđenog akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske za ovu godinu, saopšteno je iz republičkog Zavoda za zapošljavanje.

Programom podrške zapošljavanju obuhvaćeno je 16 poslodavaca, kojima je odobreno 235.535 KM za zapošljavanje 41 lica.

U programu stručnog usavršavanja učestvovalo je osam poslodavaca, a za usavršavanje 12 lica odobreno je 120.000 KM.

Program samozapošljavanja obuhvatio je četiri lica, a za tu namjenu odobreno je ukupno 40.000 KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

zapošljavanje

Prijedor

Zavod za zapošljavanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

киша облачно невријеме

Društvo

Stiže vremenski preokret: Ovi dijelovi BiH su na udaru

1 h

0
Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује

Društvo

Sveštenik objasnio šta uraditi kod kuće ako ne možete na groblje za Miholjske zadušnice

2 h

0
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.

Društvo

Odobrena 4 miliona KM za povrat PDV-a na prvu nekretninu

6 h

0
Ергела коња у Белегишу

Društvo

Ergela konja u Belegišu, prva su Srbiji sa frizijskom rasom

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.10.2026.

18

52

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

18

41

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

18

37

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

18

35

Ovaj komad odjeće je najveći modni trend jeseni

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima