395 hiljada maraka za zapošljavanje

Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i poslodavci iz prijedorske regije potpisali su danas ugovore o dodjeli 395.535 KM za zapošljavanje, stručno usavršavanje i podršku samozapošljavanju lica.

Ova podrška realizuje se u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja predviđenog akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske za ovu godinu, saopšteno je iz republičkog Zavoda za zapošljavanje.

Programom podrške zapošljavanju obuhvaćeno je 16 poslodavaca, kojima je odobreno 235.535 KM za zapošljavanje 41 lica.

U programu stručnog usavršavanja učestvovalo je osam poslodavaca, a za usavršavanje 12 lica odobreno je 120.000 KM.

Program samozapošljavanja obuhvatio je četiri lica, a za tu namjenu odobreno je ukupno 40.000 KM.