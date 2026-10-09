Stiže vremenski preokret: Ovi dijelovi BiH su na udaru

BiH do kraja ove sedmice očekuje promjena vremena uz pravi jesenji ugođaj, osjetan pad temperatura i dugotrajnu kišu.

Zbog najavljenih obilnih padavina, nadležne institucije su izdale upozorenja na moguća izlivanja rijeka i pojavu bujičnih tokova, naročito na jugu.

Prema prognozama stranice "BH Meteo", koja je objavila priloženu mapu, glavnina kišnih padavina očekuje nas tokom predstojećeg vikenda, pri čemu će u mnogim krajevima kiša padati cijeli dan. Najviše padavina predviđa se u Hercegovini i na zapadu Bosne, gdje bi moglo pasti između 30 i 80 l/m2. U dijelovima sjeverne i zapadne Hercegovine prognoziraju se i lokalno jači pljuskovi praćeni grmljavinom, uz akumulaciju i do 125 l/m2.

U ostalim dijelovima BiH očekuju se umjerenije padavine u rasponu od 10 do 30 l/m2, dok će na istoku države pasti najmanje kiše.

"Pored kišobrana, pripremite i topliju garderobu obzirom da se uz kišu očekuje i osjetniji pad temperatura", navode sa stranice "BH Meteo".

Uslijed očekivanog snažnog intenziteta padavina, Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje zbog prognoze vanrednog hidrološkog stanja za danas i subotu, 10. oktobar. Iz Agencije ističu mogućnost lokalnog izlivanja manjih vodotoka i pojave bujičnih poplava. Naglašeno je da je opasnost posebno izražena na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve, kao i na slivnom području rijeke Trebižat.

Nadležnim institucijama je upućen savjet da pažljivo prate situaciju i postupaju u skladu sa operativnim planovima odbrane od poplava, dok se od službi za zaštitu i spasavanje traži dodatni oprez. Iz Agencije posebno apeluju na službe civilne zaštite da na vrijeme upozore stanovništvo, s akcentom na područja uz rijeke na kojima nisu izgrađeni zaštitni vodni objekti.

"Stanovnike je potrebno upozoriti na opasnost od približavanja obalama rijeka zbog mogućeg povećanja dubine i brzine toka vode. Potrebno im je dati i jasna uputstva i smjernice za ponašanje, kako bi pravovremeno preduzeli mjere i smanjili eventualnu štetu", poručuju iz Agencije.