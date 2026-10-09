Pojava prikaze u bh. gradu dobila epilog: Uhvaćen je

Autor:ATV redakcija
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"Prikaza" koja je prethodnih noći plašila građane u Bugojnu uhvaćen je sinoć sa pomoćnicima u naselju Vesela, objavljeno je na Fejsbuk stranici "Bugojno danas".
Kako je navedeno u objavi, sinoć je opet pokušao plašiti građane, ali je, kako su istakli, "zaboravio da se Veseljani ne boje nikakvih groka".
"Uhvaćen je sa pomoćnicima. Identitet ne smijemo otkrivati jer se radi o maloljetnoj osobi koja je željela pažnju na ružan način. Mirno spavajte, Groka više neće nikoga plašiti, bar se nadamo", objavili su.
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Prethodnih noći društvenim mrežama proširile su se priče o neobičnim osobama obučenim u crno koje se navodno pojavljuju u mjestu Vesela kod Bugojna, slične tvrdnje došle su i iz drugog dijela grada.
Građani su naveli da su "prikaze" primijećene i na Jakliću, u blizini stadiona, a informacije o tome ponovo su se širile društvenim mrežama.
Upućivan je poziv građanima da izbjegavaju mračna i zavučena mjesta dok se policija zvanično ne oglasi i ne potvrdi o čemu je riječ.
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Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža za "Avaz" je danas potvrdio da je policija sinoć dobila prijavu u vezi sa ovim dešavanjima, te dodao da će naknadno saopštiti više detalja.
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