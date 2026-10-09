Pojava prikaze u bh. gradu dobila epilog: Uhvaćen je

"Prikaza" koja je prethodnih noći plašila građane u Bugojnu uhvaćen je sinoć sa pomoćnicima u naselju Vesela, objavljeno je na Fejsbuk stranici "Bugojno danas".

Kako je navedeno u objavi, sinoć je opet pokušao plašiti građane, ali je, kako su istakli, "zaboravio da se Veseljani ne boje nikakvih groka".

Želio pažnju

"Uhvaćen je sa pomoćnicima. Identitet ne smijemo otkrivati jer se radi o maloljetnoj osobi koja je željela pažnju na ružan način. Mirno spavajte, Groka više neće nikoga plašiti, bar se nadamo", objavili su.

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Prethodnih noći društvenim mrežama proširile su se priče o neobičnim osobama obučenim u crno koje se navodno pojavljuju u mjestu Vesela kod Bugojna, slične tvrdnje došle su i iz drugog dijela grada.

"Prikaze" i na Jakliću

Građani su naveli da su "prikaze" primijećene i na Jakliću, u blizini stadiona, a informacije o tome ponovo su se širile društvenim mrežama.

Upućivan je poziv građanima da izbjegavaju mračna i zavučena mjesta dok se policija zvanično ne oglasi i ne potvrdi o čemu je riječ.

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Portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona Muamer Karadža za "Avaz" je danas potvrdio da je policija sinoć dobila prijavu u vezi sa ovim dešavanjima, te dodao da će naknadno saopštiti više detalja.