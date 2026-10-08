U Istočnom Sarajevu postavljen bilbord "Sjećamo se 7.10."

U Istočnom Sarajevu je danas simbolično osvanuo bilbord sa porukom "Sjećamo se 7.10." u znak solidarnosti sa jevrejskim narodom i žrtvama Hamasa od 7. oktobra.

Na crnoj pozadini prikazana je upaljena svijeća, uz zastave Izraela i Republike Srpske.

Podsjetimo, Hamas je 7. oktobra 2023. godine izveo napad na jug Izraela, tokom kojeg su ubijene i ranjene brojne osobe, dok su stotine ljudi odvedene kao taoci. Napad je označio početak rata u Gazi.