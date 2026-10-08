U Istočnom Sarajevu postavljen bilbord "Sjećamo se 7.10."

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U Istočnom Sarajevu je danas simbolično osvanuo bilbord sa porukom "Sjećamo se 7.10." u znak solidarnosti sa jevrejskim narodom i žrtvama Hamasa od 7. oktobra.
Na crnoj pozadini prikazana je upaljena svijeća, uz zastave Izraela i Republike Srpske.
Podsjetimo, Hamas je 7. oktobra 2023. godine izveo napad na jug Izraela, tokom kojeg su ubijene i ranjene brojne osobe, dok su stotine ljudi odvedene kao taoci. Napad je označio početak rata u Gazi.
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