Organizovala sopstvenu sahranu za 80. rođendan: Ne želim to da propustim

Amerikanka Šelvi Nil iz Džordžije odlučila je da svoj 80. rođendan proslavi na način koji njeni gosti sigurno neće zaboraviti. Umjesto uobičajene rođendanske zabave, organizovala je sopstvenu sahranu, i to dok je još živa.

Na proslavi su se našli kovčeg, pogrebna dekoracija, rođendanska torta i okupljeni članovi porodice i prijatelji. Ipak, umjesto suza, bilo je mnogo smijeha, a glavna zvijezda neobične ceremonije bila je upravo slavljenica.

Šelvi je nasmijana pozirala pored kovčega u kojem se nalazila njena kartonska figura, dok je preko ramena nosila crnu lentu s natpisom "Vraćam se na zahtjev publike".

Kako je došla na ideju da organizuje sopstvenu sahranu?

Sve je počelo nakon smrti njenog supruga ranije ove godine.

Razmišljajući o životu i smrti, Šelvi je jednog dana rekla kćerki da joj je žao što neće moći da prisustvuje sopstvenoj sahrani i čuje šta će ljudi tada govoriti o njoj.

Kćerka joj je ponudila jednostavno rješenje.

"Pa, hajde da je onda organizujemo", odgovorila joj je.

Tako se rodila ideja o takozvanoj FOMO sahrani, nazvanoj prema engleskom izrazu Fear of Missing Out, odnosno strahu da ćemo nešto propustiti.

A Šelvi, očigledno, nije željela da propusti ni sopstveni posljednji ispraćaj.

Šta su gosti govorili na neobičnoj sahrani?

Porodica i prijatelji dobili su priliku da slavljenici kažu sve ono što bi inače možda izgovorili tek na njenoj sahrani.

Međutim, Šelvi je za svaki slučaj pripremila i pravilo za one koji bi odlučili da kažu nešto što joj se ne dopada.

"Ako neko kaže nešto loše, možda ću jednostavno isključiti mikrofon", našalila se.

Ni rođendanska torta nije bila obična. Ukrašena motivima neba, nosila je poruku koja je najbolje opisivala cijelu proslavu:

"Ona odbija da išta propusti. Posebno svoju sahranu!"

Sahrana kojoj se porodica radovala

Njena kćerka opisala je događaj kao "jednu sahranu kojoj se porodica zaista radovala".

Iako je ideja na prvi pogled neobična, iza nje se krije jednostavna želja: čuti lijepe riječi svojih najbližih dok još postoji prilika da im se na njima zahvali.

Kako prenosi CdM, Šelvi je svoj 80. rođendan pretvorila u proslavu života, pokazavši da čak i tema poput smrti može biti povod za okupljanje, smijeh i lijepe uspomene.

A ako je suditi po njenoj rođendanskoj zabavi, ova osamdesetogodišnjakinja nema namjeru da propusti nijedan važan događaj, pa čak ni onaj koji se tradicionalno organizuje bez glavnog gosta.