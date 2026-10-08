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Pojela pljeskavicu s ljubavnikom, iznajmila stan pa pozvala muža: Ubrzo je potekla krv

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08.10.2026 22:43

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Појела пљескавицу с љубавником, изнајмила стан па позвала мужа: Убрзо је потекла крв
Foto: Envato/travelarium

Bizaran ljubavni trougao u jednom voždovačkom apartmanu pretvorio se u pravi filmski obračun u kom je zamalo došlo do tragedije.

Najnoviji detalji istrage otkrivaju da je prevareni muž M. S. (43) prvi fizički nasrnuo na D. R. (43), nakon čega je napadnuti muškarac dohvatio nož i zario mu ga direktno u predio butine.

Sve je počelo naizgled bezazlenim druženjem kada su se I. S. (46) i njen poznanik D. R. našli na Voždovcu. Nakon što su zajedno pojeli pljeskavicu, dogovorili su se da iznajme "stan na dan". Međutim, uslijedio je dramatičan obrt - I. S. je iz apartmana pozvala svog supruga M. S. i otkrila mu tačnu lokaciju.

Muž uletio u stan i napao rivala!

Čim je stigao na adresu, podivljali muž M. S. uletio je u prostoriju i odmah fizički nasrnuo na D. R. U opštem metežu i usijanoj atmosferi, D. R. je zgrabio nož i sječivom zadao ubodnu ranu M. S. u predjelu butine.

Kako se saznaje, potpunu tragediju i fatalan ishod spriječile su dvije žene koje su se zatekle na licu mjesta! One su uspjele da uletjele između krvavih i razjarenih muškaraca i razdvoje ih prije nego što je došlo do još težih povreda.

Policija zaplijenila krvavi nož

Nakon poziva, na lice mjesta izašla je policija koja je izvršila uviđaj i pronašla nož kojim je napad izvršen.

Ekipa Hitne pomoći transportovala je povrijeđenog M. S. u Urgentni centar, gdje su mu, na sreću, konstatovane lake tjelesne povrede.

(Telegraf)

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Tagovi :

prevara

Policija

Srbija

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