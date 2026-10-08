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Urušio se dio plafona u učionici, povrijeđeno jedno dijete

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08.10.2026 19:13

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Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

U Osnovnoj školi "Laza Kostić" u Kovilju tokom nastave u popodnevnoj smjeni došlo je do pada dijela plafona u učionici gdje su nastavu pohađali učenici drugog razreda.

Tom prilikom jedan učenik je zadobio lakše povrede i zadržan je na opservaciji na Institutu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine, saaopšteno je iz kabineta gradonačelnika Novog Sada.

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O događaju su odmah obaviješteni Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za inspekcijske poslove, Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, kao i policija i Školska uprava Južno-bačkog okruga. Ekipe inspekcije će večeras izaći na teren i obaviće stručni pregled škole, nakon čega će, u skladu sa utvrđenim stanjem, biti naložene neophodne mjere.

Učionica je do daljeg zatvorena i neće biti korištena dok se ne dobije stručna procjena i ne preduzmu sve potrebne mjere za bezbjedan boravak učenika.

Kako se navodi u saopštenju, uprava škole je o događaju obavijestila roditelje i zaposlene, a nastava i aktivnosti za učenike biće organizovane u skladu sa nalazom i preporukama nadležnih stručnih službi.

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Nakon izvještaja nadležnih inspekcijskih službi, Grad Novi Sad će, u skladu sa utvrđenim stanjem i naloženim mjerama, preduzeti sve neophodne korake kako bi se obezbijedili bezbjedni uslovi za boravak i rad učenika i zaposlenih u školi.

(Telegraf)

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Tagovi :

Škola

nezgoda

Novi Sad

plafon

povrijeđeno dijete

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