Urušio se dio plafona u učionici, povrijeđeno jedno dijete

U Osnovnoj školi "Laza Kostić" u Kovilju tokom nastave u popodnevnoj smjeni došlo je do pada dijela plafona u učionici gdje su nastavu pohađali učenici drugog razreda.

Tom prilikom jedan učenik je zadobio lakše povrede i zadržan je na opservaciji na Institutu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine, saaopšteno je iz kabineta gradonačelnika Novog Sada.

Banja Luka U Banjaluci ništa novo: Kontejneri pretrpani, smeće svuda okolo

O događaju su odmah obaviješteni Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za inspekcijske poslove, Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, kao i policija i Školska uprava Južno-bačkog okruga. Ekipe inspekcije će večeras izaći na teren i obaviće stručni pregled škole, nakon čega će, u skladu sa utvrđenim stanjem, biti naložene neophodne mjere.

Učionica je do daljeg zatvorena i neće biti korištena dok se ne dobije stručna procjena i ne preduzmu sve potrebne mjere za bezbjedan boravak učenika.

Kako se navodi u saopštenju, uprava škole je o događaju obavijestila roditelje i zaposlene, a nastava i aktivnosti za učenike biće organizovane u skladu sa nalazom i preporukama nadležnih stručnih službi.

Region Hrvatska uslovljava Crnu Goru na putu ka EU: Među zahtjevima i bazen

Nakon izvještaja nadležnih inspekcijskih službi, Grad Novi Sad će, u skladu sa utvrđenim stanjem i naloženim mjerama, preduzeti sve neophodne korake kako bi se obezbijedili bezbjedni uslovi za boravak i rad učenika i zaposlenih u školi.

(Telegraf)