Logo

Obrt: Trebinjac Rajko Bovan nije nestao u Beogradu, u pritvoru je

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 18:07

Komentari:

0
Рајко Бован
Foto: Facebook

Rajko Bovan (32), poznati trebinjski džudista i trener za kojim se prethodnih dana tragalo u Beogradu, nije nestao, već se, prema informacijama beogradskih medija, nalazi u pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvu.

Slučaj koji je izazvao zabrinutost porodice, prijatelja i sportske javnosti dobio je neočekivan obrt nakon što je utvrđeno da je Bovan lišen slobode u Beogradu.

Вјенчање

Zanimljivosti

Otvorili kuminu kovertu pred svima: Ono što je mlada uradila ostavilo sve bez daha

Kako saznaje Telegraf, porodica i prijatelji prethodno su prijavili Policijskoj upravi za grad Beograd da od ponedjeljka, 5. oktobra, nemaju nikakav kontakt s njim.

Uslijedili su apeli na društvenim mrežama, a građani Beograda pozivani su da, ukoliko imaju informacije o njegovom kretanju, o tome obavijeste nadležne organe.

Međutim, provjerom policijskih evidencija utvrđeno je da se Bovan nalazi u pritvoru, odnosno da je uhapšen neposredno prije nego što su apeli za njegov pronalazak dospjeli u medije.

Prema informacijama Telegrafa, Bovan je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u krivičnom djelu razbojništva.

Protiv njega je, kako navodi ovaj medij, pokrenut postupak pred nadležnim tužilaštvom u Beogradu.

Detalji razbojništva za koje se sumnjiči, kao ni okolnosti njegovog hapšenja, nisu navedeni.

Ko je Rajko Bovan?

Rajko Bovan rođen je 1994. godine u Trebinju, gdje je godinama bio aktivan u sportu, posebno u džudou.

Bio je dugogodišnji član Džudo kluba Leotar, s kojim je osvajao medalje na takmičenjima, a 2015. godine položio je ispit za majstorski pojas Prvi DAN.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Na granici sa Crnom Gorom uhapšen državljanin BiH: Pronađeno 65 kilograma marihuane

Osim kao takmičar i trener, u Trebinju je bio poznat i po učešću u humanitarnim akcijama i društvenim aktivnostima.

Zbog toga je vijest da mu se izgubio svaki trag izazvala zabrinutost među ljudima koji ga poznaju.

Dovođen u vezu i s paljenjem automobila u Trebinju

Bovanovo ime i ranije se pojavljivalo u policijskim izvještajima.

Naime, Policijska uprava Trebinje u maju 2021. godine sumnjičila ga je za učešće u paljenju automobila Opel Astra, koje se dogodilo u julu 2020. godine u Trebinju.

Riječ je o ranijim sumnjama policije, a iz dostupnih informacija nije poznato kakav je bio konačan ishod tog postupka.

Kada je riječ o najnovijem slučaju u Beogradu, očekuje se da nadležni organi utvrde okolnosti krivičnog djela za koje se Bovan sumnjiči.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nestao Rajko Bovan

Rajko Bovan

Beograd

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

Krvavi ljubavni trougao: Jedan muškarac izboden, žene spriječile tragediju

4 h

0
Полиција Србија

Srbija

Upao u apartman i zatekao ženu sa drugim, pa dobio nož od švalera

9 h

0
Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.

Srbija

Gori poznati hotel na Kopaoniku

13 h

0
Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут

Srbija

Oglasio se Vučić o poruci studenata iz Republike Srpske

22 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

57

Kako 20 minuta šetnje dnevno utiče na srce i raspoloženje

20

55

Ja bih da crknem: Baka Bosiljka u zabačenom selu zimu dočekuje bez drva

20

50

Selin Dion pala na sceni

20

42

Tri godine se nije češljala, najveći šok uslijedio kada je ušla u salon

20

39

Sutra je Sveti Jovan Bogoslov: Jedan običaj se posebno odnosi na djevojke koje žele da se udaju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima