Obrt: Trebinjac Rajko Bovan nije nestao u Beogradu, u pritvoru je

Autor:ATV redakcija
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Rajko Bovan (32), poznati trebinjski džudista i trener za kojim se prethodnih dana tragalo u Beogradu, nije nestao, već se, prema informacijama beogradskih medija, nalazi u pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvu.
Slučaj koji je izazvao zabrinutost porodice, prijatelja i sportske javnosti dobio je neočekivan obrt nakon što je utvrđeno da je Bovan lišen slobode u Beogradu.
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Kako saznaje Telegraf, porodica i prijatelji prethodno su prijavili Policijskoj upravi za grad Beograd da od ponedjeljka, 5. oktobra, nemaju nikakav kontakt s njim.
Uslijedili su apeli na društvenim mrežama, a građani Beograda pozivani su da, ukoliko imaju informacije o njegovom kretanju, o tome obavijeste nadležne organe.
Međutim, provjerom policijskih evidencija utvrđeno je da se Bovan nalazi u pritvoru, odnosno da je uhapšen neposredno prije nego što su apeli za njegov pronalazak dospjeli u medije.
Prema informacijama Telegrafa, Bovan je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u krivičnom djelu razbojništva.
Protiv njega je, kako navodi ovaj medij, pokrenut postupak pred nadležnim tužilaštvom u Beogradu.
Detalji razbojništva za koje se sumnjiči, kao ni okolnosti njegovog hapšenja, nisu navedeni.
Rajko Bovan rođen je 1994. godine u Trebinju, gdje je godinama bio aktivan u sportu, posebno u džudou.
Bio je dugogodišnji član Džudo kluba Leotar, s kojim je osvajao medalje na takmičenjima, a 2015. godine položio je ispit za majstorski pojas Prvi DAN.
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Osim kao takmičar i trener, u Trebinju je bio poznat i po učešću u humanitarnim akcijama i društvenim aktivnostima.
Zbog toga je vijest da mu se izgubio svaki trag izazvala zabrinutost među ljudima koji ga poznaju.
Bovanovo ime i ranije se pojavljivalo u policijskim izvještajima.
Naime, Policijska uprava Trebinje u maju 2021. godine sumnjičila ga je za učešće u paljenju automobila Opel Astra, koje se dogodilo u julu 2020. godine u Trebinju.
Riječ je o ranijim sumnjama policije, a iz dostupnih informacija nije poznato kakav je bio konačan ishod tog postupka.
Kada je riječ o najnovijem slučaju u Beogradu, očekuje se da nadležni organi utvrde okolnosti krivičnog djela za koje se Bovan sumnjiči.
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