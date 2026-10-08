Gori poznati hotel na Kopaoniku

Autor:ATV redakcija
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Vatra je nešto prije ponoći zahvatila hotel "Club A" na Kopaoniku!
Na snimcima se vidi da je plamen zahvatio veliki dio krova dok portal infokop.net navodi da je objekat u završnoj fazi renoviranja.
Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju plamen dok infokop.net navodi da prema nezvaničnim informacijama nema povređenih.
(Telegraf)
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