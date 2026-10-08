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Gori poznati hotel na Kopaoniku

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08.10.2026 07:15

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Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.
Foto: pexels/Anna Kester

Vatra je nešto prije ponoći zahvatila hotel "Club A" na Kopaoniku!

Na snimcima se vidi da je plamen zahvatio veliki dio krova dok portal infokop.net navodi da je objekat u završnoj fazi renoviranja.

Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju plamen dok infokop.net navodi da prema nezvaničnim informacijama nema povređenih.

(Telegraf)

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Kopaonik

požar

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