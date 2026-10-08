Gori poznati hotel na Kopaoniku

Vatra je nešto prije ponoći zahvatila hotel "Club A" na Kopaoniku!

Na snimcima se vidi da je plamen zahvatio veliki dio krova dok portal infokop.net navodi da je objekat u završnoj fazi renoviranja.

Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju plamen dok infokop.net navodi da prema nezvaničnim informacijama nema povređenih.

(Telegraf)