Zastrašujuće: Stradao u požaru automobila

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Večeras je na obilaznici kod Novog Sada u blizini deponije došlo do teške nesreće kada se zapalio automobil. Jedna osoba izgubila je život u požaru.
Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad brzo su stigli na lice mjesta, i u travi pored automobila zatekli jedno muško lice, prenosi "Blic".
Hitna pomoć konstatovala je smrt.
Nije poznato kako je došlo do tragedije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
02
22
57
22
49
22
44
22
43
Trenutno na programu