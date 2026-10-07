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Zastrašujuće: Stradao u požaru automobila

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07.10.2026 22:09

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Мушкарац изгорио у Новом Саду
Foto: Instagram

Večeras je na obilaznici kod Novog Sada u blizini deponije došlo do teške nesreće kada se zapalio automobil. Jedna osoba izgubila je život u požaru.

Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad brzo su stigli na lice mjesta, i u travi pored automobila zatekli jedno muško lice, prenosi "Blic".

Hitna pomoć konstatovala je smrt.

Nije poznato kako je došlo do tragedije.

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Tagovi :

požar

nesreća

tragedija

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