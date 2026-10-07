Vozačima u bh. gradu stiglo upozorenje na medvjeda

Medvjed je ponovo viđen u blizini magistralni put na dionici Čurčića Lug – Kopčić, a vozačima je upućen apel da budu posebno oprezni, naročito u večernjim i noćnim satima.

Prema navodima iz upozorenja, medvjed je viđen 7. oktobra oko ponoći kako prelazi magistralni put, a potom se kretao uz saobraćajnicu.

Kako se navodi, ovo je već drugi ili treći put u posljednja dva mjeseca da je medvjed primijećen na ovoj dionici.

Zbog mogućnosti da se životinja ponovo pojavi u blizini puta, vozačima se preporučuje da smanje brzinu i voze s povećanim oprezom, posebno tokom noći.

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Upozorenje je upućeno i mještanima koji žive u blizini ove dionice. Poseban oprez preporučuje se u večernjim i noćnim satima, kada je smanjena vidljivost i veća mogućnost iznenadnog pojavljivanja životinje na putu.

Apel je upućen kako bi se spriječila saobraćajna nesreća i zaštitili i učesnici u saobraćaju i životinja. Vozačima se savjetuje da na ovom području voze sporije i budu spremni na moguće pojavljivanje medvjeda na putu ili neposredno uz nju.

(Radiosarajevo)