Ovi automobili gotovo da nemaju razloga da idu u servis

To su Hyundai i10, Hyundai Santa Fe,Kia EV3 i Toyota GR Yaris. Nijedan vlasnik tih automobila koji je učestvovao u anketi nije prijavio kvar.

Za svaki od njih magazin navodi nula prijavljenih kvarova, nula funti troška popravke i nula dana provedenih van saobraćaja. Takav ishod na vrhu liste ne viđa se često, prenosi Telegraf.

Koja četiri modela nisu imala nijedan prijavljeni kvar?

U anketi je učestvovalo 29.967 vlasnika, a obuhvaćeno je 199 modela starih do pet godina. Vlasnici su odgovarali na pitanje kakve su probleme imali u poslednja 24 mjeseca.

Na vrhu su se našla potpuno različita vozila. Hyundai i10 je mali gradski auto, Santa Fe veliki SUV sa sedam sedišta, a Kia EV3 jedan od novijih električnih modela. GP Yaris je mali sportski automobil sa pogonom na sva četiri točka, nastao pod snažnim uticajem reli takmičenja.

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Kia EV3 je ujedno najbolje plasirani električni automobil i jedini električni model u ovom istraživanju koji je stigao do 100 odsto. To je posebno upadljivo jer su električni automobili kao grupa prošli lošije od benzinaca i hibrida.

Odmah iza prva četiri su Toyota Aygo X sa 99,7 odsto, Vauxhall/Opel Grandland sa 99,6 i Toyota RAV4 PHEV sa 99,2 odsto. Mini Hatch ima 99,1 odsto, a Kia Niro Hybrid/PHEV, Porsche Macan i Volkswagen T-Roc izjednačeni su sa po 99,0 odsto.

Koja vrsta pogona pokazala se najpouzdanijom?

Kad se rezultati pod‌jele po vrsti pogona, na vrhu su benzinski automobili. Neki problem prijavilo je 19 odsto vlasnika benzinaca. Kod hibrida to je bilo 21 odsto, kod električnih automobila 27 odsto, a kod dizelaša 29 odsto.

Električni automobili ipak nisu loš izbor ako vam je pouzdanost najvažnija. U anketi se računaju svi problemi koje vlasnik prijavi, pa i oni sa infotejnmentom, elektronikom i sistemima pomoći vozaču, a ne samo kvarovi baterije i elektromotora. Ali kad do kvara dođe, električni automobili imaju neprijatan rekord: 47 odsto onih sa prijavljenim problemom ostalo je van saobraćaja duže od ned‌jelju dana.

Koliko pogon utiče na pouzdanost automobila?

Primjer Kia Niro dobro pokazuje koliko pogon utiče na rezultat. Problem je prijavilo samo šest odsto vlasnika hibridne i plug-in hibridne verzije, dok je kod električnog Nira taj udio bio 30 odsto. Vlasnici su najčešće pominjali 12-voltnu bateriju, kočnice i električne sisteme koji nemaju veze sa pogonom.

Dizelaši su prošli najlošije i po broju kvarova i po cijeni popravke. Samo 87 odsto kvarova na dizelskim automobilima riješeno je bez troška za vlasnika. Kod benzinaca je taj udio 92 odsto, kod hibrida 96, a kod električnih automobila 97 odsto.

Koji proizvođači su najbolje prošli u istraživanju?

Među proizvođačima najbolje je prošla Honda sa 96,6 odsto, a slijede Mini sa 96,4 i Suzuki sa 95,7 odsto. Toyota je četvrta sa 95,2 odsto. U prvih deset su još Vauxhall, BMW, Tesla, Kia, Lexus i Citroen.

Treba imati na umu šta ova lista zapravo pokazuje. Riječ je o iskustvima vlasnika u Velikoj Britaniji, a istraživanje obuhvata automobile stare do pet godina. Rezultat od 100 odsto ne znači da se nijedan primjerak tog modela nikad nije pokvario. Znači da među vlasnicima koji su učestvovali nijedan nije prijavio kvar u posljednje dvije godine.