Škripe vam kočnice? Ovi simptomi znače da morate u servis

Škripanje kočnica jedna je od onih stvari koje vozači često primjete, ali nisu sigurni da li zbog toga odmah treba da odu u servis. Kratkotrajna škripa često nije znak ozbiljnog problema, ali ako se ponavlja ili je prati promena u ponašanju automobila, kočnice treba provjeriti.

Zvuk nastaje zbog vibracija koje se stvaraju kada kočione pločice pritisnu disk. Uzrok mogu biti vlaga, površinska rđa, kočiona prašina, istrošeni delovi ili prljavština na delovima kočionog sistema.

Zato je važno obratiti pažnju na to kada kočnice škripe. Ako se zvuk pojavi poslije kiše, pranja automobila ili dužeg stajanja i nestane nakon nekoliko kočenja, najčešće je riječ o tankom sloju vlage ili površinske rđe na diskovima.

Slična stvar može da se dogodi i nakon zamene diskova ili kočionih pločica. Novi dijelovi moraju da se razrade i prilagode jedni drugima, pa se povremeni zvukovi mogu pojaviti tokom prvih nekoliko stotina kilometara.

Auto-moto Jedna greška koju skoro svi vozači prave može da ošteti kočnice

Problem nastaje ako škripanje ne prestaje, postaje sve glasnije ili se pojavljuje gotovo pri svakom kočenju. Tada treba provjeriti šta ga izaziva, posebno ako se istovremeno promijenilo ponašanje automobila.

Još ozbiljniji znak je zvuk struganja ili brušenja. On može da ukaže na veoma istrošene kočione pločice, pa u određenim slučajevima metal može početi da dodiruje disk i da ga oštećuje.

Ne treba ignorisati ni vibracije prilikom kočenja, povlačenje automobila u jednu stranu ili primetno slabije kočenje. Promenjen osjećaj na papučici kočnice takođe je razlog da se automobil što pre pregleda.

Kod električnih automobila škripanje i drugi zvukovi kočnica mogu biti češći zbog regenerativnog kočenja. Elektromotor pri usporavanju može da preuzme veliki dio posla, pa se mehaničke kočnice koriste manje nego kod automobila sa klasičnim pogonom.

Zbog toga se na diskovima mogu duže zadržavati rđa i naslage. Ako se škripanje javlja samo povremeno i nema drugih simptoma, situacija ne mora biti ozbiljna.

Auto-moto Šta se događa sa kočnicama kada automobil dugo stoji?

Najvažnije je kako se automobil ponaša kada kočite. Ako se vozilo zaustavlja kao i obično, nema vibracija, ne vuče u stranu i zvuk povremeno nestane, škripu možete pratiti.

Ako zvuk postane stalan ili se pojavi bilo kakva promena u kočenju, nemojte pokušavati da problem rješavate sami. Kočioni sistem je jedan od najvažnijih bezbjednosnih dijelova automobila i takvu provjeru treba prepustiti servisu.

(Telegraf.rs)