Pronađeni popunjeni glasački listići u Žepču, smijenjen predsjednik OIK

Autor:ATV redakcija
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U automobilu u Žepču danas su pronađeni popunjeni glasački listići, a iz Opštinske izborne komisije Žepče saopštili su da će slučaj prijaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Kako su naveli iz Opštinske izborne komisije, riječ je o službenom automobilu Opštine Žepče.
„U vozilu su se nalazili vozač Opštine Žepče i članovi mobilnog tima“, saopštili su iz Opštinske izborne komisije, prenosi Bljesak.
Iz Komisije navode da su primili prijavu i odmah postupili.
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„Mi smo primili prijavu i postupili tako što smo smijenili predsjednika kako bismo sačuvali dignitet i regularnost samih izbora“, naveli su.
Dodali su da će o cijelom slučaju obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH i Policijsku upravu Žepče.
„Odgovor ćemo dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji i Policijskoj upravi Žepče. Ako bude elemenata krivične odgovornosti, odgovaraće“, poručili su iz OIK-a Žepče.
(Bljesak)
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