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Požar u Hrvatskoj se približio kućama, u pomoć vatrogascima stigla četiri kanadera

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04.10.2026 18:37

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Ватрогасци у акцији гашења буктиње шумског пожара у близини руралног подручја, уз видљиво ватрогасно возило.
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Požar je danas izbio na močvarnom području u Vidu kod Metkovića i nošen vjetrom približio se kućama, a u pomoć vatrogascima došla su četiri kanadera, rekao je šef vatrogasaca Stjepan Simović.

Vatra, koju dodatno širi jak vjetar, širi se iz smjera močvare prema maslinjacima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je do prvih objekata.

"Bilo je teško, ali sad je bolje. Krenulo je iz močvare prema kućama, ali je sve obranjeno. Stigla su četiri kanadera i sad djeluju na požarištu", rekao je Simović.

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Na terenu su mještani i vatrogasci iz nekoliko vatrogasnih društava koji ulažu napore kako bi stavili požar pod kontrolu.

U samom mjestu Vid, koje se nalazi između Metkovića i Ljubuškog, nedaleko od granice s BiH, prisutne su velike količine dima, a zbog gustog dima stanovnici imaju problema s disanjem, prenose hrvatski mediji.

(Srna)

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Hrvatska

metković

požar

Vatrogasci

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