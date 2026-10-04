Požar u Hrvatskoj se približio kućama, u pomoć vatrogascima stigla četiri kanadera

Požar je danas izbio na močvarnom području u Vidu kod Metkovića i nošen vjetrom približio se kućama, a u pomoć vatrogascima došla su četiri kanadera, rekao je šef vatrogasaca Stjepan Simović.

Vatra, koju dodatno širi jak vjetar, širi se iz smjera močvare prema maslinjacima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je do prvih objekata.

"Bilo je teško, ali sad je bolje. Krenulo je iz močvare prema kućama, ali je sve obranjeno. Stigla su četiri kanadera i sad djeluju na požarištu", rekao je Simović.

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Na terenu su mještani i vatrogasci iz nekoliko vatrogasnih društava koji ulažu napore kako bi stavili požar pod kontrolu.

U samom mjestu Vid, koje se nalazi između Metkovića i Ljubuškog, nedaleko od granice s BiH, prisutne su velike količine dima, a zbog gustog dima stanovnici imaju problema s disanjem, prenose hrvatski mediji.

(Srna)