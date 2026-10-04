Jelena Đoković se oglasila zbog Novaka

Najbolji teniser svih vremena, naš Novak Đoković odlično igra na turniru u Pekingu. On je došao do polufinale, gdje će igrati protiv Danila Medvedeva. Do tog meča je došao sjajnom igrom i pobjedom protiv favorizovanog Aleksandera Zvereva, najboljeg tenisera u ovoj godini sa 2:1, po setovima 4:6, 6:4, 6:4.

Novak Đoković je odigrao sjajan meč, mučio se tokom prvog seta, taj je i izgubio, ali je potom podigao nivo igre i slavio je protiv Zvereva tako što je oba preostala seta osvojio na identičan način. Nije gubio servise, a samo po jedan brejk pri rezultatu 5:4 je bio dovoljan za pobjedu.

Tako je Novak Đoković nastavio da piše istoriju, pošto je došao do 32. uzastopne pobede na ovom turniru, čime je obišao Rafaela Nadala i sada je ispred njega samo Monika Seleš, koja je vezala 34 pobjede na Australijan openu.

Jasno je da je Novak napravio ogroman bum, odjeknula je ova pobjeda, a sada se javila i Jelena Đoković.

Supruga našeg Novaka je ostavila samo jednu poruku na Instagramu.