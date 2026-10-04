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Nevjerovatni Đoković srušio Zvereva poslije preokreta!

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04.10.2026 15:53

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Невјероватни Ђоковић срушио Зверева послије преокрета!
Foto: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u polufinale turnira u Pekingu nakon što je u tri seta (4:6, 6:4, 6:4) savladao Aleksandra Zvereva.

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u polufinale turnira u Pekingu pobedom protiv Saše Zvereva rezultatom 4:6, 6:4, 6:4.

Nije Novak Đoković dobro otvorio duel i već je prvi poen pokazao da će srpski as imati problema. Najprije ga je mučio servis, meč je otvorio duplom greškom, a to je Saša Zverev iskoristio da već u prvom gemu dođe do brejka.

U nastavku je Novak servirao znato bolje i bez problema je dolazi do gemova, ali nije imao odgovor sa servis protivnika i nikako nije uspeovao da dođe do prilike za brejk.

Kako je set odmicao, a Novaku ponestajalo vremena tako je sve više i napadao servis drugog tenisera svijeta. U desetom gemu konačno je srpski as izborio dve brejk lopte, ali Zverev je rutinski spasao obe i potom došao do seta.

Drugi set donio je još stabilniji Novakov servis. Obojica tenisera igrali su po istom šablonu dok ih je perfektno slušao servis. U ovom periodu Đoković je odigrao i jedan od najboljih poena ove sezone.

Prvi je popustio Novak i ponovo je prvi zaprijetio Zverev, ali ovoga puta najbolji teniser svih vremena spasao je brejk loptu.

Uslijedili su problemi na Sašin servis prvi put u setu. Drugi reket sveta izgubio je samo jedan poen poslije prvog servisa i brejk je bio gotovo nemoguća misija, ali ne i za Đokovića koji ga je napao i došao do dve šanse za brejk, a ujedno i set.

Prvu je iskoristio Novak i na taj način odveo ovaj susret u treći set.

Srpskog asa mučio je prvi servis u ranoj fazi trećeg seta pa je tako u trećem gemu Zverev došao do prilike za brejk. Kada je bilo najpotrebnije servis se vratio i pomogao Novaku da spasi gem.

Poslije tog gema Novak je popravio servis i igrao je sve bolje. Snažno i silovito je napadao u svakom svom servis gemu i njegov tenis tokom tog perioda bio je vjerovatno na najvišem nivou ove sezone.

U devetom gemu Novak je došao do meč lopte, ali je poslije silovite razmene Saša uspio da ostane u meču.

Ipak, samo još koji minut jer je srpski as došao do nove prilike koju je iskoristio.

Srpski as će se za mjesto u finalu boriti protiv Danila Medvedeva, ruskog tenisera.

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Novak Đoković

tenis

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