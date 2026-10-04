Novi šok za Sabalenku

Druga teniserka svijeta je eliminisana na turniru u Pekingu već u trećem kolu.

Bjeloruskinju je pobijedila Čehinja Nikole Bartunkova sa 6:4, 6:3. Bartunkova, 34. na WTA listi, savladala je četvorostruku grend slem šampionku za nešto više od sat i po vremena igre i tako iz turnira izbacila još jednu od prve dvije nositeljke.

Prva nositeljka Elena Ribakina iz Kazahstana, koja je nedavno preuzela prvo mjesto na WTA listi, eliminisana je u subotu u drugom kolu od Aljine Čarajeve, pa je turnir u Pekingu već u prvoj nedejlji ostao bez obje najbolje rangirane igračice. Bjeloruska teniserka ni ove godine nije uspjela da napravi značajniji rezultat u Pekingu, gd‌je nikada nije prošla dalje od četvrtfinala.

WTA turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.