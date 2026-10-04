''Najgluplje tumačenje pravila ikada'': Drama na meču Đokovića i Zvereva

Đoković je na kraju slavio sa 2:1, iako je loše počeo ovaj meč i dopustio Zverevu da napravi brejk, a odmah u narednom gemu uslijedila je velika drama i pauza koja je trajala preko deset minuta.

Tenis Nevjerovatni Đoković srušio Zvereva poslije preokreta!

Raspravljali su se sa sudijom prvo Saša Zverev, a onda i Novak Đoković i svi su bili zbunjeni i niko nije znao o čemu se tu radi.

Zverev-Djokovic has been going for 10 minutes and at least half of that has been them arguing with the umpire. (Zverev was right) https://t.co/IACFC6veKt — ~ sea of mediocrity ~ (@ragecherry) October 4, 2026

Zverev je servirao, Đoković vratio taj servis i kada je Saša udario lopticu i ona otišla u aut uslijedila je žalba za video provjeru što je naljutilo Novaka.

Žalio se Đoković što Zverev nije provjeru zatražio na vrijeme.

"Da je bio ometen od nečije strane, stao bi odmah. Odmah poslije servisa. Ovo je najgluplje tumačenje pravila u mom životu. Nema smisla. Ako igrač vidi ometanje, on odmah staje. Mi možemo da odigramo razmjenu od 30 udaraca, i ako izgubi poen, on može da stane. I pored svega, sudija je ostao pri svom, da se poen ponovi", govorio je.

Novak je odmahnuo glavom i uz ironičan smijeh krenuo ka svom mjestu.

Nijemac se požalio da mu je u momentu zasmetala promjena reklame na video zidu iza Novakovih leđa i zbog toga je uslišena njegova žalba.