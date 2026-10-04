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''Najgluplje tumačenje pravila ikada'': Drama na meču Đokovića i Zvereva

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04.10.2026 15:59

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Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Duel Novaka Đokovića i Saše Zvereva privukao je veliku pažnju teniske javnosti.

Đoković je na kraju slavio sa 2:1, iako je loše počeo ovaj meč i dopustio Zverevu da napravi brejk, a odmah u narednom gemu uslijedila je velika drama i pauza koja je trajala preko deset minuta.

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Raspravljali su se sa sudijom prvo Saša Zverev, a onda i Novak Đoković i svi su bili zbunjeni i niko nije znao o čemu se tu radi.

Zverev je servirao, Đoković vratio taj servis i kada je Saša udario lopticu i ona otišla u aut uslijedila je žalba za video provjeru što je naljutilo Novaka.

Žalio se Đoković što Zverev nije provjeru zatražio na vrijeme.

"Da je bio ometen od nečije strane, stao bi odmah. Odmah poslije servisa. Ovo je najgluplje tumačenje pravila u mom životu. Nema smisla. Ako igrač vidi ometanje, on odmah staje. Mi možemo da odigramo razmjenu od 30 udaraca, i ako izgubi poen, on može da stane. I pored svega, sudija je ostao pri svom, da se poen ponovi", govorio je.

Novak je odmahnuo glavom i uz ironičan smijeh krenuo ka svom mjestu.

Nijemac se požalio da mu je u momentu zasmetala promjena reklame na video zidu iza Novakovih leđa i zbog toga je uslišena njegova žalba.

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Novak Đoković

Aleksandar Zverev

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