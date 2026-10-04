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Najukusnija krompiruša: Hrskava spolja, sočna iznutra i miriše na domaću kuhinju

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04.10.2026 16:55

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Савремени дизајн кухиње са елегантним ормарићима, двоструким рернама и шик декором.
Foto: Gustavo Galeano Maz/Pexels

Malo je jela koja tako brzo vrate miris i ukus domaće kuhinje kao krompiruša. Hrskave kore, sočan fil od krompira i luka i jednostavni sastojci čine je savršenim izborom za doručak, ručak ili večeru.

Tajna dobre krompiruše nije u velikom broju sastojaka, već u nekoliko sitnica koje prave razliku – krompir treba isjeći dovoljno sitno, fil dobro začiniti, a kore prije pečenja blago premazati uljem.

Sastojci za krompirušu:

500 g tankih kora za pitu

700–800 g krompira

2 glavice crnog luka

80–100 ml ulja

100 ml vode

so po ukusu

biber po ukusu

malo aleve paprike, po želji

Za premaz:

50 ml ulja

50 ml vode

Priprema krompiruše:

Krompir oljuštite, operite i isjecite na veoma sitne kockice. Što su komadići sitniji, fil će se ljepše sjediniti tokom pečenja.

Crni luk sitno iseckajte, pa ga pomešajte sa krompirom. Dodajte so, biber i, ako volite, malo aleve paprike. Sve dobro sjedinite.

Доручак

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Raširite jednu koru, poprskajte je sa malo ulja i vode, pa preko nje stavite drugu koru. Rasporedite dio fila duž jedne strane i pažljivo uvijte u rolnicu.

Rolnice slažite u nauljen pleh, jednu pored druge. Kada završite, odozgo ih premažite mješavinom ulja i vode. To će pomoći da kore tokom pečenja postanu lijepo zlatne i hrskave.

Krompirušu stavite u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite oko 35–45 minuta, odnosno dok kore ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju, a krompir potpuno ne omekša.

Mali trik za posebno sočnu krompirušu

Kada izvadite pitu iz rerne, možete je poprskati sa nekoliko kašika hladne vode i prekriti čistom kuhinjskom krpom na nekoliko minuta.

Ako volite izrazito hrskavu krompirušu, ovaj korak preskočite i ostavite je nekoliko minuta nepokrivenu.

Najljepša je dok je još topla, uz jogurt, kiselo mleko ili salatu od svježeg povrća.

Jednostavna, mirisna i zasitna – upravo onakva kakva treba da bude prava domaća krompiruša.

(Ona.rs)

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