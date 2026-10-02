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Da li je spavanje u čarapama preporučljivo?

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02.10.2026 14:33

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Да ли је спавање у чарапама препоручљиво?
Foto: Merve Baydar/Pexels

Hladnije vrijeme nam polako dolazi. Neki smatraju da je spavanje u čarapama loš potez za cirkulaciju, dok su nova istraživanja pokazala drugačije.

Stručnjak za spavanje Mar de Karlo smatra da postoji više prednosti spavanja u čarapama tokom zime. One ljudima mogu pomoći da brže utonu u san i spavaju duže usljed vazodilatacije, odnosno procesa širenja krvnih sudova. Pojedina istraživanja došla su do rezultata da nošenje čarapa dok spavamo povećava protok krvi i cirkulaciju u dijelu donjih ekstremiteta.

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Njegova studija je pokazala da oni koji su nosili čarape tokom noći, utonuli su u san oko 7.5 minuta brže, spavali su 32 minuta duže i budili se 7.5 manje tokom noći od onih koji su spavali bosi, prenosi Glas Srpske.

Niže tjelesne temperature povezane su sa pospanošću, a dokazi upućuju na to da korištenje čarapa ili drugih metoda grijanja stopala može da snizi tjelesnu temperaturu i pomogne nam da brže zaspimo.

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Spavanje

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spavanje u čarapama

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