Ne bacajte hranu: Ako vam se krompir prebrzo kvari, pročitajte ovaj trik

Krompir je jedna od namirnica koju često kupujemo u većim količinama, očekujući da će bez problema trajati nedjeljama.

Ipak, vrlo brzo mogu da se pojave klice, a krompir može da postane mekan i smrežuran.

Za to često nisu krivi sami krompiri, već uslovi u kojima ih držimo.

Toplota, svjetlost i vlaga ubrzavaju klijanje

Krompir takođe ne bi trebalo čuvati zajedno sa lukom i jabukama, jer to može da ubrza njegovo klijanje.

Za duži vijek krompira, dakle, nisu potrebni nikakvi posebni trikovi. Najvažnije je da ga zaštitite od toplote i svjetlosti, omogućite mu dovoljno vazduha i povremeno provjerite u kakvom je stanju.

Tako će duže ostati čvrst i spreman za pripremu, a manje krompira završiće nepotrebno u kanti za otpatke.

Krompiru najviše smetaju toplota, svjetlost i vlaga. Zato ga ne bi trebalo držati na mjestima u blizini šporeta, mašine za sudove ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Na sobnoj temperaturi krompir dobija svojevrsni signal da su nastupili dobri uslovi za rast, pa počinje da klija.

Najbolje je da ga čuvate na hladnom, potpuno tamnom, suvom i dobro provjetrenom mjestu. Idealna temperatura je oko 6 do 8 stepeni Celzijusa. To može biti hladnija ostava, podrum ili neogrijana garaža.

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Umjesto plastične kese, bolji izbor su drvena ili kartonska gajbica, odnosno korpa koja omogućava cirkulaciju vazduha. Gajbicu možete obložiti novinskim papirom, a krompir prekriti tamnom tkaninom kako do njega ne bi dopirala svjetlost.

Pregledajte krompir jednom nedjeljno

Čak i kada ga pravilno čuvate, dobro je da krompir otprilike jednom nedjeljno pregledate, prenosi Danas.

Mekane, vlažne, oštećene ili jako proklijale krompire treba ukloniti jer mogu da ubrzaju kvarenje ostalih. Između slojeva krompira možete staviti papir ili tanak karton, koji će pomoći da se smanji zadržavanje vlage.