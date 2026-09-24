Crna Gora ukida bezvizni režim za tri zemlje

Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi da se otkaže sporazum kojim je regulisan bezvizni režim sa Ruskom Federacijom, Republikom Bjelorusijom i Republikom Turskom.

Prema tome će od 1. novembra stupiti na izmjena uredbe o viznom režimu Vlade od 23. jula, kojom je propisano da će državljanima ovih zemalja biti potrebna viza za ulazak, prelazak preko teritorije i boravak u Crnoj Gori.

Vlada Crne Gore usvojila je inFormaciju i o potrebi iniciranja zaključivanja novog sporazuma sa Republikom Turskom za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša.

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U obrazloženju je navedeno da je Crna Gora, u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, u obavezi da svoju viznu politiku u potpunosti uskladi sa viznom politikom Evropske unije.