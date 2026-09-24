Volvo poslušao vozače: Fizičke komande se vraćaju

Kompanija je objavila tizer fotografiju novog koncepta koji će biti predstavljen početkom naredne godine, a njegovo rješenje trebalo bi da utiče na dizajn čak 13 novih modela koje Volvo planira da predstavi do kraja decenije.

Koncept bi mogao da bude SUV. Visok prednji dio, ravna maska i uglaste linije ukazuju na takvu karoseriju, dok Volvo istovremeno želi da kroz novi model zadrži jasne veze sa svojim legendarnim dizajnom iz prošlosti.

Šef dizajna kompanije Tomas Ingenlat navodi da je jedan od ključnih elemenata prepoznatljivosti Volvo automobila dijagonalna linija koja prolazi kroz logo na prednjoj maski. Međutim, cilj njegovog tima je da pronađe način da tradicionalni Volvo dizajn uvede u novu eru, prenosi b92.

Velika promjena očekuje se i u kabini. Volvo želi da zadrži minimalistički izgled, ali da promijeni način na koji vozači komuniciraju sa automobilom. To bi moglo da znači povratak većeg broja fizičkih prekidača, dugmadi i regulatora.

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"Prekomjerno oslanjanje na ekrane i interakciju sa ekranima nešto je što kupci i novinari veoma kritikuju", rekao je Ingenlat. Prema njegovim riječima, Volvo želi da postigne bolju ravnotežu između digitalnih uređaja i fizičke interakcije u automobilu.

To ne znači da će ekrani nestati. Ingenlat smatra da treba koristiti ekran za ono u čemu je najbolji, dok funkcije koje vozač stalno koristi ne bi trebalo da budu skrivene iza ekrana.

Njegove izjave mogle bi da znače povratak fizičkih komandi za funkcije poput klimatizacije i grijanja sjedišta, dok bi se pojedine informacije koje su stalno potrebne mogle vratiti na fizičke instrumente. Volvo će novi koncept predstaviti početkom naredne godine, a očekuje se da će u narednim mjesecima objaviti još najavnih materijala, uključujući moguće prikaze enterijera.