Logo

Otišle na botoks, završile u bolnici: Sumnja se na lažni preparat

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 22:18

Komentari:

0
Ботокс
Foto: Daniel & Hannah Snipes / Pexels

Nekoliko pacijentkinja zbrinuto je i hospitalizovano u Kliničkom centru Crne Gore nakon aplikacije botulinskog toksina, saopštili su iz te zdravstvene ustanove, navodeći da se osnovano sumnja da je korišćen neispravan i lažni preparat.

Iz KCCG su rekli da je slučaj prijavljen Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji.

"Prijemom pacijentkinja, koje su zbrinute i smještene u KCCG usljed aplikacije botulinskog toksina, konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat (naveden preparat Dysport)”, kaže se u saopštenju, prenosi RTCG.

Iz KCCG su pozvali javnost na oprez prilikom izbora pružalaca kozmetičarskih ili sličnih usluga, uz apel da se takve usluge vrše u registrovanim i legalnim subjektima.

везане руке, завезан

Svijet

Pogledajte jeziv snimak: U ovoj luksuznoj vili su mučili ljude

Kako su rekli, posebnu pažnju potrebno je obratiti na validnost preparata koji se koriste.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

botoks

Crna Gora

hospitalizacija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Масовна туча у Постојни

Region

Ovo nisam doživio: Masovna tuča na ulici, mlatili se i muškarci i žene

1 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora ukida bezvizni režim za tri zemlje

1 h

0
Багер

Region

Bagerom krenuo na kupače na plaži: Detalji nezapamćene drame u Trogiru

4 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Region

Crnu Goru pogodio zemljotres

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

27

Najbahatiji sin u Srbiji ponovo šokirao sve

22

18

Otišle na botoks, završile u bolnici: Sumnja se na lažni preparat

22

09

Pogledajte jeziv snimak: U ovoj luksuznoj vili su mučili ljude

22

07

Banjaluka se natapa: Šta nas čeka u narednim danima

22

02

Sumnja na krađu 150 tona nafte iz kasarne, obaviješteno Tužilaštvo BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima