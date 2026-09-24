Otišle na botoks, završile u bolnici: Sumnja se na lažni preparat

Nekoliko pacijentkinja zbrinuto je i hospitalizovano u Kliničkom centru Crne Gore nakon aplikacije botulinskog toksina, saopštili su iz te zdravstvene ustanove, navodeći da se osnovano sumnja da je korišćen neispravan i lažni preparat.

Iz KCCG su rekli da je slučaj prijavljen Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Upravi policije, Institutu za lijekove i medicinska sredstva i Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji.

"Prijemom pacijentkinja, koje su zbrinute i smještene u KCCG usljed aplikacije botulinskog toksina, konstatovana je osnovana sumnja na neispravan i lažni preparat (naveden preparat Dysport)”, kaže se u saopštenju, prenosi RTCG.

Iz KCCG su pozvali javnost na oprez prilikom izbora pružalaca kozmetičarskih ili sličnih usluga, uz apel da se takve usluge vrše u registrovanim i legalnim subjektima.

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Kako su rekli, posebnu pažnju potrebno je obratiti na validnost preparata koji se koriste.