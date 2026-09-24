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Bagerom krenuo na kupače na plaži: Detalji nezapamćene drame u Trogiru

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24.09.2026 18:06

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Багер
Foto: Pixabay

Nesvakidašnji incident dogodio se na plaži u uvali Mala Draga kod Okruga Gornjeg u Trogiru, kada je 48-godišnji muškarac, prema sumnjama policije, sjeo u bager koji nije bio njegov i počeo da njime razgrće zemlju i granje.

U jednom trenutku mašinom je krenuo prema 65-godišnjem muškarcu i pokušao da ga udari udarnim čekićem, ali je on uspeo da se skloni, piše Indeks.hr.

Incident se dogodio 21. septembra oko 17.50, a policija je nakon sprovedene istrage uhapsila 48-godišnjaka, kojem je određen istražni zatvor.

Prije nego što je ušao u bager, osumnjičeni je, kako navodi policija, na plaži verbalno napao trojicu muškaraca starih 65, 66 i 51 godinu. Dvojica od njih su strani državljani.

Nakon verbalnog sukoba, 48-godišnjak je pokrenuo bager i počeo da pomjera zemlju i granje po prostoru na kojem su se nalazili kupači. Potom je usmerio mašinu prema 65-godišnjaku i sa male udaljenosti zamahnuo udarnim čekićem. Muškarac je izbjegao udarac i prošao bez povreda.

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Policija je prilikom hapšenja kod osumnjičenog pronašla i manju količinu marihuane. Zbog toga će protiv njega biti podneta i prekršajna prijava za narušavanje javnog reda i mira i neovlašćeno posjedovanje droge.

Protiv 48-godišnjaka podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je neovlašćeno koristio tuđu pokretnu stvar i ugrozio život i imovinu opasnom radnjom ili sredstvom. Nakon predaje pritvorskom nadzorniku, sudija istrage odredio mu je istražni zatvor.

U cijelom slučaju policija je prijavila i drugog učesnika. Riječ je o 66-godišnjaku, za kojeg se sumnja da je tokom incidenta kamenom razbio staklo na bageru. Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog oštećenja tuđe stvari.

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