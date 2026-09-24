Dječak (13) uboden nožem u srce, nije mu bilo spasa

Dječak (13), koji je teško povređen u tuči, podlegao je juče povredama poslije više od tri nedjelje borbe.

On je uboden nožem u srce kada su se sukobile dvije grupe maloljetnika i jedne punoljetne osobe oko 22 sata u Ulici Makedonsko-kosovska brigada u skopskom naselju Čair, javljaju makedonski mediji.

U fizičkom obračunu 31. avgusta u večernjim satima učestvovalo je pet osoba, od kojih su četiri maloljetne, a jedna punoletna. Korišćeni su noževi, a policija je kasnije zaplijenila tri noža, gumenu palicu i druge predmete, piše makedonski portal MKD.

Dječaka, koji je juče preminuo, tada je izbo njegov vršnjak, kao i još dvojicu dječaka. On ne može da ogovara pred zakonom zbog svojih godina, tako da mu nije određen pritvor, ali je njegov brat (19), takođe jedan od aktera, iza rešetaka, piše "Infomaks".

Ranjeni trinaestogodišnjak je tada prevezen u bolnicu gdje su se ljekari do danas borili za njegov život. Ministar zdravlja Sašo Klekovski ranije je izjavio da je dječak uboden u srce. Osim njega, u tuči je povrijeđen i njegov vršnjak, kao i tri godine stariji tinejdžer.

Zbog incidenta je uhapšeno ukupno pet osoba, za koje je tužilaštvo zatražilo pritvor. Motivi jezivog zločina zasad nisu poznati, prenosi Kurir.