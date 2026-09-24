Dječak (13) uboden nožem u srce, nije mu bilo spasa

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dječak (13), koji je teško povređen u tuči, podlegao je juče povredama poslije više od tri nedjelje borbe.
On je uboden nožem u srce kada su se sukobile dvije grupe maloljetnika i jedne punoljetne osobe oko 22 sata u Ulici Makedonsko-kosovska brigada u skopskom naselju Čair, javljaju makedonski mediji.
U fizičkom obračunu 31. avgusta u večernjim satima učestvovalo je pet osoba, od kojih su četiri maloljetne, a jedna punoletna. Korišćeni su noževi, a policija je kasnije zaplijenila tri noža, gumenu palicu i druge predmete, piše makedonski portal MKD.
Dječaka, koji je juče preminuo, tada je izbo njegov vršnjak, kao i još dvojicu dječaka. On ne može da ogovara pred zakonom zbog svojih godina, tako da mu nije određen pritvor, ali je njegov brat (19), takođe jedan od aktera, iza rešetaka, piše "Infomaks".
Ranjeni trinaestogodišnjak je tada prevezen u bolnicu gdje su se ljekari do danas borili za njegov život. Ministar zdravlja Sašo Klekovski ranije je izjavio da je dječak uboden u srce. Osim njega, u tuči je povrijeđen i njegov vršnjak, kao i tri godine stariji tinejdžer.
Zbog incidenta je uhapšeno ukupno pet osoba, za koje je tužilaštvo zatražilo pritvor. Motivi jezivog zločina zasad nisu poznati, prenosi Kurir.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Srbija
1 h0
Zanimljivosti
1 h0
Region
8 h0
Region
19 h0
Region
21 h0
Region
21 h0
Najnovije
Najčitanije
16
26
16
24
16
21
16
14
16
13
Trenutno na programu