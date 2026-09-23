Sramno: Olovka u obliku muškog polnog organa uz školski pribor

Na odjeljku školskog pribora u prodavnicama lanca TEDi u Hrvatskoj pronađene su hemijske olovke u obliku muškog polnog organa, izložene djeci na samom početku školske godine.

Na društvenim mrežama ogorčeni roditelji ovog septembra podelili su fotografiju iz marketa "Tedi" u Hrvatskoj, gdje na odeljku školskog pribora prodaju hemijske olovke u obliku muškog polnog organa.

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Naime, "Tedi" je njemački lanac diskontnih prodavnica prisutan u više evropskih zemalja, dok u Hrvatskoj ima veći broj poslovnica i prodaje raznovrsnu robu — od kućnih potrepština i dekoracija do sezonskih artikala i školskog pribora.

Upravo ta mješovitost asortimana, bez jasnog razdvajanja po prikladnosti za uzrast, u ovom slučaju dovela je do situacije koja je razbjesnila roditelje i korisnike društvenih mreža.

Fotografije je objavila i nezavisna potrošačka platforma "Halo, inspektore".

Ovaj skandal dogodio se u najgorem mogućem trenutku, na samom početku školske godine, kada porodice sa djecom masovno navraćaju u ovakve prodavnice da popune školarce svim potrebnim.

Umjesto sveske i flomastera, dijete je na istoj polici moglo vidjeti i nešto sasvim drugo.

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Po hrvatskom zakonu, prodaja ovakvih predmeta nije potpuno zabranjena, tako da se mogu pronaći u brojnim prodavnicama, ali, postavlja se pitanje: Da li im je mjesto u školskom priboru ili je pogodnije za seks-šop?!

Takođe, hrvatski član 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisuje da svako ko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana može biti kažnjen visokom novčanom kaznom.

Da li je nadležna inspekcija pokrenula postupak, za sada nije potvrđeno.