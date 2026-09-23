Otac izjavio da mu je sin pao sa kreveta u bolnici: Mladić policiji tvrdi da ga je napao bolničar

Autor:ATV redakcija
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Dana 21. septembra 2026. godine u 10 časova u SVR Skoplje prijavljeno je iz kompleksa klinika "Majka Tereza" da je kod njih sa teškim tjelesnim povredama dovezen R. J. (35) iz Štipa.
Prema prijavi, otac povrijeđenog izjavio je da je 16. septembra iz jedne javne zdravstvene ustanove u okolini Đevđelije, u kojoj se njegov sin liječio, obaviješten da je R. J. pao sa kreveta i povrijedio se.
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Međutim, povrijeđeni je policiji prijavio da ga je, dok je bio u ustanovi, fizički napao bolničar.
Iz MUP-a navode da se preduzimaju mjere na potpunom rasvjetljavanju i dokumentovanju slučaja.
(Kurir)
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