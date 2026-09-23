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Odzvonilo nepoželjnim pozivima: Građani BiH dobijaju novu uslugu

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23.09.2026 18:00

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Старија жена у црвеној јакни разговара преко паметног телефона.
Foto: kaboompics/Pexels

Registar "Ne zovi" biće uveden u Bosni i Hercegovini nakon što je Savjet Regulatorne agencije za komunikacije BiH usvojilo Pravilo o javnom elektronskom registru namijenjenom zaštiti korisnika od neželjenih promotivnih poziva i poruka.

Riječ je o jedinstvenom mehanizmu koji će omogućiti korisnicima fiksnih i mobilnih telefonskih usluga da zaštite svoje brojeve od komunikacija u svrhu direktnog marketinga.

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U Bosni i Hercegovini do sada nije postojao jedinstveni registar putem kojeg bi korisnici mogli evidentirati da ne žele primati promotivne pozive i poruke, niti jedinstvena procedura za upis i brisanje brojeva iz takvog registra.

Kako će funkcionisati registar "Ne zovi"?

Za potrebe registra već je razvijeno informaciono rješenje.

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Operatori i subjekti koji se bave direktnim marketingom putem registra će moći provjeriti da li se određeni telefonski broj nalazi na listi korisnika koji ne žele primati promotivne komunikacije.

Iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH navode da je Pravilo dobilo pozitivno mišljenje o usklađenosti s pravnom stečevinom Evropske unije, uključujući Direktivu 2002/58/EZ, koja uređuje obradu ličnih podataka i zaštitu privatnosti u elektronskim komunikacijama.

Pravilo će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH“, dok bi registar "Ne zovi“ trebao biti uspostavljen u roku od 120 dana od donošenja posebnog administrativno-tehničkog uputstva.

Razmatran i novi Zakon o elektronskim komunikacijama

Na sjednici Savjeta RAK-a razmatrana je i analiza prednacrta Zakona o elektronskim komunikacijama, zajedno s komentarima i prijedlozima koje je Agencija dostavila tokom javnih konsultacija.

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U analizi je posebno ukazano na potrebu da novi zakon jasno definiše donošenje svih potrebnih podzakonskih akata, kako pojedine oblasti ne bi ostale neregulisane.

Savjet RAK-a takođe je konstatovao da u prednacrt zakona nisu u potpunosti prenesene sve odredbe pravne stečevine Evropske unije.

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Registar Ne zovi

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