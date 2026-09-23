Ljeto nam se vraća, meteorolog otkrio kada tačno

Meteorolog Nedeljko Todorović je za "Kurir" televiziju je istakao da će poslije promjenjivog vremena uslijediti stabilniji period koji bi trebalo da potraje najmanje šest dana, a početkom oktobra očekuje se novo otopljenje.

Tokom oktobra prognozira se smjena nekoliko dana stabilnog i umjerenog vremena sa kraćim periodima osvježenja, dok bi se prvi rani mraz u nižim predjelima mogao pojaviti već sredinom mjeseca.

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"Meteorološki smo u jesen ušli još početkom septembra, iako se lijepo vrijeme produžilo i podsjećalo na ljeto. Današnji dan je najsvježiji od početka sezone, jutros je u planinskim predjelima bilo i prizemnog mraza prije naoblačenja, dok se tokom popodneva i noći na višim planinama očekuje kratkotrajno provejavanje snijega.

Današnje naoblačenje lokalnog je karaktera i donosi malu količinu padavina, dok već sutra možemo očekivati toplije vrijeme.

"Do kraja sedmice maksimalne temperature u nižim predjelima biće blago ispod prosjeka, uglavnom između 18 i 23 stepena. Današnje naoblačenje je lokalnog karaktera i donosi malu količinu padavina. Već u četvrtak očekujemo toplije vrijeme za nekoliko stepeni, dok nas u petak ponovo očekuje slična situacija kao danas, više oblaka i mjestimično slaba kiša. Na jugu zemlje moguć je i kraći pljusak praćen grmljavinom. Za vikend stiže blago zahlađenje u odnosu na četvrtak, ali neće biti hladno kao danas", rekao je meteorolog.

Topliji period krajem septembra

Kako je istakao Todorović za vikend slijedi novo, ali blaže zahlađenje u odnosu na današnje temperature.

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"Od nedjelje, 27. septembra, pa sve do prvih dana oktobra očekuje nas ponovo topliji period. Za nastupanje Miholjskog ljeta postoji jasan kriterijum: potrebno je da imamo najmanje tri uzastopna dana bez padavina, sa temperaturama bar dva stepena iznad višegodišnjeg prosjeka za to doba godine", kaže on, prenosi "Kurir".

Ipak, meteorološke prognoze imaju ograničenu pouzdanost kada se posmatra duži period. Za planiranje aktivnosti koje zavise od vremenskih prilika, Todorović navodi da se pouzdana prognoza uglavnom može dati pet do sedam dana unaprijed, u zavisnosti od stabilnosti vremenske situacije.

"Kada je riječ o pouzdanosti meteoroloških prognoza za planiranje djelatnosti koje zavise od vremenskih prilika, pouzdani možemo biti za period od pet do sedam dana unaprijed, u zavisnosti od toga da li je situacija stabilna ili promjenjiva. Svako prognoziranje na duži rok gubi na pouzdanost", rekao je Todorović.

Oktobar u znaku smjene toplijih i hladnijih perioda

Sličan vremenski obrazac mogao bi da se nastavi i tokom narednog mjeseca. Očekuje se smena stabilnih i umjerenije toplih perioda sa kraćim zahlađenjima.

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"Sličan meteorološki trend nastaviće se i tokom oktobra. To podrazumijeva smjenu stabilnih i hladnijih perioda: imaćemo po četiri, pet ili šest dana stabilnog i umjereno toplog vremena sa više sunca, iza kojih slijedi trodnevno zahlađenje, nalik ovom trenutnom. Takav ritam očekuje nas tokom cijelog mjeseca", kaže Todorović.

Oktobar bi mogao da nam donese da par dana stabilnog i umjereno toplog vremena.

"Svakako, krajem septembra i početkom oktobra zadržaće se stabilniji period od bar šest uzastopnih dana. Prolazna zahlađenja tokom oktobra može pratiti kiša, ali se očekuju skromnije količine padavina, nakon čega brzo dolazi do razvedravanja".

Zbog toga bi već sredinom oktobra u nižim predjelima mogao da se javi i prvi rani mraz, što je izuzetno važan podatak za poljoprivrednike koji još uvijek nisu završili berbu svojih kultura.

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Prvi rani mraz može da donese probleme ukoliko se ne završi berba osjetljivih kultura.

"To se prije svega odnosi na osjetljivije poljoprivredne kulture poput paprike i paradajza, čije plodove treba sačuvati na vrijeme. Sve u svemu, oktobar pred nama biće u granicama uobičajenih prosjeka za to doba godine. Ne treba očekivati dugotrajne sušne periode. Iako Miholjsko ljeto ponekad umije da potraje i po 10 do 15 dana, to se dešava rjeđe", objašnjava meteorolog.

"Znatno je češći scenario, kakav očekujemo i ove godine - da se topliji talasi javljaju iz dva ili tri navrata po nekoliko dana, isprekidani kratkotrajnim osvježenjima. U suštini, to je uobičajen ritam za našu klimu i ne očekujem veća iznenađenja. Za sada se ne vidi nikakva značajna promjena u vidu dolaska ozbiljnijeg oblačnog sistema koji bi donio dugotrajnu kišu", dodao je.

Snijeg još nije na vidiku u nižim predjelima

Prema prognozama meteorologa, za sada još uvijek nema zime.

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"U nižim predjelima ne. Prošle godine smo, imali ekstrem kada je na Kopaoniku palo više od pola metra snijega, ali to su retke pojave. Sve su to obilježja naše klime - narednih dana očekuje nas smjena sunca i oblaka, a potom blago Miholjsko ljeto krajem septembra i u prva dva-tri dana oktobra. Što se tiče snijega u nižim predjelima, njega još nema ni na vidiku, daleko smo od toga", zaključio je Todorović.