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Pretresi u BiH - uhapšen policajac

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23.09.2026 17:34

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Nakon današnjih pretresa objekata i vozila na području Banovića i Živinica uhapšen je policajac E. S. (38) iz Banovića, zaposlen u Policijskoj upravi Živinice.

Kako nezvanično saznaje "Faktor" riječ je o Elvisu Saletoviću.

"E.S. je oduzeta sloboda i on će, u zakonskom roku, nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj, biti predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz kao i krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja", saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Мирослав Илић

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Policija je danas saopštila da se pretresi u Živinicama i Banovićima obavljaju ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela primanja dara i drugih oblika koristi i prevare u privrednom poslovanju.

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Tagovi :

pretresi

Policija

Živinice

hapšenje

zloupotreba položaja

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