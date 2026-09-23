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Uhapšen sin Nusreta Mamića, SDP-ovog nosioca liste za Parlament FBiH

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23.09.2026 12:46

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Ухапшен син Нусрета Мамића, СДП-овог носиоца листе за Парламент ФБиХ
Foto: Facebook

Druga osoba uhapšena u okviru istrage o korupciji na području Banovića i Živinica je Emir Mamić iz Živinica.

Riječ je o sinu Nusreta Mamića, nosioca liste SDP-a za Parlament Federacije BiH iz Živinica, saznaje Avaz.

Nusret Mamić je inače preduzetnik iz Živinica i vlasnik MAMIĆ d.o.o.

Ranije smo objavili da je uhapšen policajac iz Banovića Elvis Saletović zbog korupcije, odnosno zbog primanja mita.

Kako je ranije saopšteno iz MUP-a TK, po naredbi Opštinskog suda u Živinicama policija je jutros pretresla objekte i vozila na području Banovića i Živinica koje koriste E. S. (1988) iz Banovića, policijski službenik PU Živinice, i E. M. (1994) iz Živinica, predstavnik pravne osobe.

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Tagovi :

Nusret Mamić

SDP

hapšenje

Živinice

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