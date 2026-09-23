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U akciji Pantera pronađena ilegalna plantaža marihuane, uhapšene četiri osobe

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23.09.2026 10:38

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Акција Пантера
Foto: MUP KS

U okviru akcije "Pantera" uhapšeni su Samedin Fišić (45) iz Konjica, Semir Dučić (40) iz Sarajeva, Ivan Majić (34) iz Sinja i Jelena Hribar Hadžić (43) iz Tuzle zbog sumnje da su neovlašteno proizvodili i prodavali drogu.

"Na području Konjica, mjesto Borci, pronađena je plantaža sa zasadima opojne droge kanabis, gdje je zaplijenjeno oko 400 stabljika, kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U pretresima objekata koji osumnjičeni koriste, pronađeni su deseci različitih pakovanja, ukupne težine oko 25 kilograma materija koje asociraju na opojne droge spid, hašiš i marihuana, više od 45 kilograma mase koja se koristi za povećanje ukupne količine opojnih droga (tzv. mix masa), dva pištolja s pripadajućom municijom, oko 70.000 KM gotovog novca u EUR, BAM, USD i CHF valuti, različita oprema namijenjena tehnološkom procesu pripreme i distribucije opojne droge, te brojni drugi predmeti traženi Naredbom i od značaja za istragu", navode iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Akcija Pantera

Navedeni Samedin Fišić tereti i za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Takođe, oduzeto je i motorno vozilo Mercedes G, a osumnjičeni se nalaze na kriminalističkoj obradi.

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Tagovi :

MUP Kanton Sarajevo

Droga

marihuana

hapšenje

plantaža marihuane

Akcija Pantera

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