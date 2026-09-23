Šestogodišnja djevojčica postavila rekord u slaganju Rubikove kocke

Šestogodišnja djevojčica Lijan Jundži iz Kine postavila je novi ženski svjetski rekord u brzom slaganju Rubikove kocke, rješavajući standardnu kocku sa tri puta tri polja po stranici u prosjeku za nešto više od četiri sekunde.

Lijan je prvi put oborila rekord ranije ovog mjeseca, sa prosječnim vremenom od 4,52 sekunde na takmičenju koje je sertifikovala Svjetska asocijacija kubinga /brzog rješavanja Rubikove kocke/ u gradu Vuhanu, a zatim je poboljšala rezultat na 4,27 sekundi na drugom takmičenju u gradu Guangdžouu, objavila je u ponedjeljak Kineska centralna televizija - CCTV.

Kako je navedeno, ona je postala jedini takmičar u ženskoj konkurenciji koji je ostvario prosjek kraći od 4,5 sekundi.

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Televizija je objavila da je Lijan prvi put pokušala da složi Rubikovu kocku kada je imala četiri godine i da joj je tada bilo potrebno 90 sekundi. Ona je savladala više od 1.300 formula za slaganje i nedavno je svakodnevno trenirala oko dva do tri časa, prenosi Srna.

U prilogu se dodaje da su je roditelji odveli u Šangaj kako bi učila od vrhunskih trenera.