Šestogodišnja djevojčica postavila rekord u slaganju Rubikove kocke

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Šestogodišnja djevojčica Lijan Jundži iz Kine postavila je novi ženski svjetski rekord u brzom slaganju Rubikove kocke, rješavajući standardnu kocku sa tri puta tri polja po stranici u prosjeku za nešto više od četiri sekunde.
Lijan je prvi put oborila rekord ranije ovog mjeseca, sa prosječnim vremenom od 4,52 sekunde na takmičenju koje je sertifikovala Svjetska asocijacija kubinga /brzog rješavanja Rubikove kocke/ u gradu Vuhanu, a zatim je poboljšala rezultat na 4,27 sekundi na drugom takmičenju u gradu Guangdžouu, objavila je u ponedjeljak Kineska centralna televizija - CCTV.
Kako je navedeno, ona je postala jedini takmičar u ženskoj konkurenciji koji je ostvario prosjek kraći od 4,5 sekundi.
Hronika
Pogledajte privođenje uhapšenog zbog 6 kila droge
Televizija je objavila da je Lijan prvi put pokušala da složi Rubikovu kocku kada je imala četiri godine i da joj je tada bilo potrebno 90 sekundi. Ona je savladala više od 1.300 formula za slaganje i nedavno je svakodnevno trenirala oko dva do tri časa, prenosi Srna.
U prilogu se dodaje da su je roditelji odveli u Šangaj kako bi učila od vrhunskih trenera.
Hronika
Velika akcija u Srpskoj: Zaplijenjeno više od 6 kila droge
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
5 d0
Region
6 d0
Republika Srpska
6 d11
Zanimljivosti
1 sedm0
Zanimljivosti
1 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
4 h0
Zanimljivosti
13 h0
Najnovije
Najčitanije
12
08
11
53
11
53
11
47
11
46
Trenutno na programu