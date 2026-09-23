Kristina objavila nesvakidašnji oglas, za udaju traži muškarca s njenim prezimenom

Kristina Stupić iz Hrvatske na društvenim mrežama podijelila je neobičan oglas u kojem je navela kako traži muškarca s prezimenom Stupić koji bi želio sklopiti s njom kratak brak iz administrativnih razloga.

Kako je navela, njen cilj je vratiti djevojačko prezime, što joj sistem trenutno onemogućava. Takođe, Stupić je u objavi pojasnila da se već tri godine nalazi u krivičnom postupku te zbog toga ne može dobiti potvrdu da se protiv nje ne vodi krivični postupak.

Taj dokument potreban joj je za službenu promjenu prezimena i povratak na djevojačko.

„Udati se mogu, prezime promijeniti mogu. Razvesti se mogu, ali vratiti svoje djevojačko prezime ne mogu, jer za to treba potvrda koju ne mogu dobiti“, kazala je.

Dodala je kako je njeno rješenje pronaći „Stupića dobrovoljca“ s kojim bi provela jednostavan plan. Navela je da bi se prvo upoznali, a zatim bi otišli kod matičara da sklope brak kako bi ona mogla preuzeti prezime Stupić.

Kroz nekoliko dana uslijedio bi razvod, a ona bi zadržala prezime. Stupić je naglasila da u ovom procesu nema romantičnih očekivanja.

„Romantika nije uslov. Ljubav nije obavezna. Hemija nije potrebna. Razumijevanje hrvatske birokratije poželjno“, navela je.

Dodala je da insistira na predbračnom ugovoru, jer je to naučila kroz svoje iskustvo. Budućem suprugu ponudila je pokrivanje svih troškova vjenčanja i razvoda, a istakla je da to nije potraga za ljubavi, već „očajnički pokušaj žene da vrati vlastito prezime“.

Uz to, Stupić je pojasnila i razlog krivičnog postupka navodeći da je riječ o prijavi za utaju vozila kupljenog na lizing. Navela je da takvo djelo ne može ponoviti jer nakon četiri godine suđenja nema više novca za to.