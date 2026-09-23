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Zel: Vrijeme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja

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23.09.2026 11:13

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Зел: Вријеме да се хришћани у БиХ заштите од бошњачког угњетавања
Foto: Printscreen/Instagram/arutz_sheva_eng

Predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel naveo je da Bošnjaci u BiH djeluju kao posrednici Irana i da je došlo vrijeme da se hrišćani u BiH zaštite od bošnjačkog ugnjetavanja i prekoračenja ovlaštenja.

- Ovaj film /dokumentarac "Iran Evrope" Borisa Malagurskog/ je neophodno pogledati. U njemu se dokumentuje bliska veza između Irana i Revolucionarne garde sa Sarajevom - danas gotovo isključivo muslimanskom prestonicom BiH. Ono što u filmu nije pomenuto jeste još veći uticaj Turske na Bošnjake - naveo je Zel na Iksu.

On je podsjetio na sinoćnje obraćanje bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, u kojem je oklevetao kako Republiku Srpsku, tako i Izrael.

- Sinoć se musliman Denis Bećirović obratio Generalnoj skupštini UN, iznoseći klevetničke tvrdnje protiv Republike Srpske i hrišćanskog stanovništva u BiH. Istovremeno je - oponašajući /turskog predsjednika/ Redžepa Tajipa Erdogana i brojne druge antisemite - klevetao Izrael, lažno optužujući jevrejsku državu za genocid u Gazi i ratne zločine - napisao je Zel.

Prema njegovim riječima, došlo je vrijeme da se razotkriju tragedija i prijetnja zapadnoj civilizaciji koja je postala BiH pod dominacijom Sarajeva.

- Došlo je vrijeme da se vratimo izvornim principima Dejtonskog sporazuma iz 1995. godine i zaštitimo prava i privilegije hrišćanske zajednice u BiH od muslimanskog ugnjetavanja i prekoračenja ovlaštenja - dodao je Zel.

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Mark Zel

Denis Bećirović

Ujedinjene nacije

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